"No Sleep Till Shengal", il reportage a fumetti di Zerocalcare del suo viaggio nell'enclave irachena degli Ezidi

Il viaggio in Medio Oriente nel 2021, il processo di documentazione e quello di sceneggiatura per realizzare questo reportage di graphic journalism nell'enclave irachena di Shengal, dov'è presente questo popolo sopravvissuto al genocidio dell'Isis e minacciato per la propria aspirazione al Confederalismo democratico. Una storia di resistenza nel contesto geopolitico internazionale attuale, in un angolo di mondo spesso dimenticato. "Quando nessuno parla... quando nessuno guarda succedono massacri", è il messaggio finale di Zerocalcare.

Era la primavera del 2021 quando Zerocalcare si recò in Iraq, per far visita alla comunità ezida di Shengal, minacciata dalle tensioni internazionali e protetta dalle milizie curde, e documentarne le condizioni di vita e la lotta.

Il viaggio si rivela difficile perché più volte la delegazione italiana viene respinta ai vari check point controllati dalle diverse forze politiche e militari che si spartiscono il controllo del suolo iracheno.

Questo libro a fumetti è, dunque, la fotografia di un momento geopolitico preciso, in cui un manipolo di persone si oppone allo strapotere di chi chiama "terrorismo" ogni tentativo di resistenza, mentre gli assetti di potere cambiano lentamente, e il sogno del confederalismo democratico in un pezzetto troppo spesso dimenticato di Mesopotamia rischia di svanire per sempre, nell'indifferenza assordante dell'Occidente.



L'annuncio del nuovo lavoro ora disponibile in libreria e fumetteria era stato fatto da Zerocalcare lo scorso maggio al Salone del Libro di Torino davanti a mille spettatori all'Auditorium del Centro Congressi.

Colori di copertina e toni di grigio sono curati da Alberto Madrigal.

Dopo le serate in anteprima a Milano e Roma il 3 ottobre, Zerocalcare girerà l'Italia nelle prossime settimane da Torino a Palermo. Info sul booktour







No Sleep Till Shengal

ZerocalcareBao Publishing208 pagine21,85 €