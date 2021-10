Fumetti, il mondo del giornalismo raccontato da Topolino

Tra le storie del nuovo Topolibro ci sono "Paperica e la disfida degli scoop", con protagonista il grande amico di Topolino Vincenzo Paperica (celebre omaggio a Vincenzo Mollica); "Zio Paperone e l'oroscopo improvvisato", sulle vicende della redazione del quotidiano P.d.P; "Topolinia 20802 – L'attore e il giornalista", terza avventura della serie che vede Topolino reporter del Topolinia Daily: "Paperino Paperotto e i segreti di Quack Town", in cui si capirà come apprendere il mestiere on the road.

Non mancheranno, poi, gli approfondimenti a corredo di ogni storia, con consigli, suggerimenti e curiosità: dalle famose 5 W del giornalismo anglosassone al Premio Pulitzer, passando perla storia della carta stampata. E le lezioni di Pico de Paperis sulla nascita della stampa nelle sue "Pillole di Pico" e le gag della Vita di Redazione con quattro storie con protagonisti Paperoga e Paperino nella redazione del Papersera.

E' così che Topolino prova a raccontare al meglio, con il suo stile inimitabile e con il carattere ludico-didattico che da sempre caratterizza il settimanale edito da Panini Comics, la professione del giornalista, difficile e allo stesso tempo affascinante.

"Il giornalismo raccontato da Topolino" è disponibile in edicola e in fumetteria con Topolino 3440 ed è acquistabile anche su Panini.it.