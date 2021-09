Topolino indossa i panni del TopoPrincipe ne "Il Piccolo Principe"

Il TopoPrincipe è un volume poetico ed emozionante, un volo sospeso tra sogno e fantasia, che unisce le generazioni nella lettura di un grande classico. Un libro che, idealmente, stringe il lettore in un grande abbraccio alla scoperta della bellezza.

E' frutto di un lavoro corale della redazione Giunti-Disney Libri e di un terzetto creativo che ha già contribuito al successo di PaperDante: Augusto Macchetto, autore dei testi, Giada Perissinotto e Andrea Cagol, artefici rispettivamente dei disegni e della coloritura delle atmosfere e delle illustrazioni.

I lettori, prima di immergersi nella parodia a fumetti, entreranno in punta di piedi nel fantastico mondo del TopoPrincipe grazie al prologo illustrato, che, attraverso gli occhi di un bambino, introduce i personaggi e accompagna alla scoperta della graphic novel che segue.

Accanto a TopoPrincipe, interpretato da un fanciullesco Topolino, troviamo Pippo, il quale ricopre un ruolo centrale nel prologo e nel fumetto. Si tratta di una sorta di omaggio per il servizio che onora da 90 anni, (compleanno che festeggerà all’inizio del 2022), all’interno del mondo Disney, rendendo più scanzonate e leggere le storie in cui recita. Romantico giostraio nel prologo e avventuroso aviatore nella graphic novel, nel TopoPrincipe Pippo è perfettamente valorizzato, sia dal punto di vista narrativo, sia iconografico.



Non solo Pippo e Topolino, comunque, sono protagonisti della magnifica parodia a fumetti di 50 tavole, dallo stile innovativo, caratterizzato da colori acquerellati, disegni eterei e, al tempo stesso, dal taglio moderno e coinvolgente; con loro incontriamo tanti altri personaggi della Banda Disney, che accompagnano il lettore all’interno del poetico mondo del TopoPrincipe.



Il TopoPrincipe

Giunti Editore

€ 12