Dylan Dog e Vasco Rossi insieme per tre albi a fumetti in edizione speciale

Due icone amate dal pubblico nelle rispettive sfere artistiche che si uniscono in una collaborazione inedita. L’indagatore dell’incubo Dylan Dog renderà omaggio a Vasco Rossi con tre albi a fumetti dedicati ad altrettante canzoni del rocker di Zocca, Sally, Albachiara e Jenny. La serie - che sarà inaugurata da Dylan Dog 418, in edicola dal 30 giugno e ispirato al brano Sally - si inserisce all’interno delle celebrazioni per gli 80 anni della casa editrice del fumetto Sergio Bonelli Editore .

Foliazione speciale e doppia copertina - I tre albi saranno arricchiti da 16 pagine extra, contenenti una speciale intervista di Luca Corvi a Vasco Rossi, i testi delle canzoni a cui si ispira l’episodio e l’editoriale di Michele Masiero, direttore editoriale di Sergio Bonelli Editore. Anche la copertina raddoppia, con le illustrazioni di Gigi Cavenago e Fabrizio De Tommaso: oltre al disegno normale, sull’altro lato del fumetto sarà presente una speciale cover da collezione che rappresenterà l’incontro tra i due protagonisti.

Tiziano Sclavi: “L’idea da un sogno premonitore” - Stando alle parole del padre di Dylan Dog Tiziano Sclavi, l’ispirazione sarebbe arrivata nel sonno: “Di solito i miei sogni sono incubi paurosi e disperati, ma quello, caso più unico che raro, era felice. Non ricordo come si svolgeva, so solo che a un certo punto cantavo Voglio una vita spericolata. Era indubbiamente un segno. Segno che qualcosa di Vasco mi era entrato nel profondo”.

Vasco Rossi: “Dylan Dog il più colto e raffinato tra i fumetti” - Il sentimento che lega il Blasco all’indagatore dell’incubo sembra essere reciproco: “Ho sempre amato la sintesi e i fumetti in questo sono perfetti. - ha dichiarato il cantante, che ha anche rivelato le origini della sua passione verso i racconti per immagini - Il mio percorso direi che va da Nembo Kid a Tex Willer per arrivare a Dylan Dog, il più colto e raffinato. Ancora oggi per me è un mito e sono molto felice di incontrarlo. Dopo di lui sono passato direttamente ai libri di filosofia”.

Una squadra di sceneggiatori d’eccellenza - Una serie d’eccezione che ha messo in campo tre delle autrici di punta della casa editrice milanese: Paola Barbato, Gabriella Contu e Barbara Baraldi. Ognuna di loro ha restituito un’interpretazione personale delle emozioni suscitate dalla canzoni di Vasco Rossi. Le immagini saranno affidate all’arte di Corrado Roi, Sergio Gerasi e Davide Furnò. Tutti e tre gli albi, in uscita nei mesi di giugno, luglio e agosto, saranno disponibili in edicola e sul sito di Sergio Bonelli Editore.