Forlì, scoperto un mosaico intatto durante gli scavi nella Villa di Teodorico

Un rarissimo mosaico antico è stato scoperto durante gli scavi nella Villa di Teodorico a Galeata in provincia di Forlì. Ancora intatto nei suoi colori e nei suoi motivi geometrici, si trova nel vestibolo della villa che fa parte del sito archeologico ancora in corso di scavo. A dare l'annuncio è il sindaco Elisa Deo auspicando che la sua città possa essere inserita nel programma di Parma capitale Italiana della Cultura 2020.

Il mosaico ha motivi geometrici a "nodo di Salomone" con tre colori e cornici perimetrali a quadri. Non è il primo riemerso durante gli scavi: nel 2018 l'archeologo Riccardo Villicich ne aveva scoperto ancora un altro risalente al sesto secolo. Si ipotizza che entrambi i reperti siano della stessa epoca, dati gli stilemi simili realizzati da probabili maestranze ravennati. Lo stesso Villicich è parte del team autore della scoperta, assieme ad Alessia Morigi e agli archeologici dell'Università di Parma.



Lo scavo non è ancora visitabile, ma presto sarà inserito in un'area museale aperta al pubblico in modo da valorizzare il patrimonio culturale della città.