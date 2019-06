Paestum, dagli scavi riemerge monumento dorico

Ripulendo quello che negli anni era divenuta una vera e propria giungla che copriva il versante occidentale delle mura di Paestum, gli archeologi hanno scoperto capitelli, colonne, cornicioni e triglifi di un edificio dorico nella città dei templi. Il particolare più sorprendente in un pannello, probabilmente una metopa in arenaria decorata con tre rosette a rilievo. Decorazioni ritrovate anche in altri edifici dorici costruiti tra il VI e V sec. a.C..