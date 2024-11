Filippo Panseca, l'arte visionaria e provocatrice di un artista anarchico: "Salviamo l'ambiente, con una striscia"

Filippo Panseca è ancora vivo, anzi è "vivissimo" e ancora una volta ha deciso di provocare, con la sua non morte (avvenuta lo scorso 24 novembre a Pantelleria), per cercare di diffondere con più forza il messaggio artistico rivolto all'ambiente a cui ha dedicato gli ultimi anni della sua vita. Un messaggio attualissimo, proprio oggi in cui tutti parlano di cambiamento climatico e "Green economy". Lui sempre un passo avanti a tutti, l'artista anarchico, dalle mille vite, già professore dell'Accademia delle Belle Arti di Brera, provocatore senza età, vitale come l'isola vulcanica dove aveva deciso di abitare dopo gli anni di Milano. Nel suo buen retiro pantesco si era dedicato al suo lavoro per "svegliare" il mondo politico, inteso come "res publica" tra istituzioni che continuava a pungolare e cittadinanza attiva, spiegando come bastasse poco per fare qualcosa per l'ambiente: ad esempio usare una vernice fotocatalitica che depura l'aria come il TiO2, biossido di titanio, per fare le strisce pedonali. Una vernice menzionata anche in diversi studi scientifici, uno tra tutti pubblicato dall'Istituto Superiore della Sanità nei primi anni del 2000 - era quello che Panseca citava - in cui viene evidenziata l'efficienza "ambientale" a basso costo di questa "nuova" vernice.