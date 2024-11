New York, la banana di Maurizio Cattelan venduta per 6,2 milioni di dollari

La celebre banana di Maurizio Cattelan è stata acquistata per la cifra di 6,2 milioni di dollari a un'asta indetta da Sotheby's a New York dall'imprenditore cinese Justin Sun, fondatore della piattaforma di criptovalute "Tron". Si tratta di "Comedian", l'opera dell'artista italiano che divenne un fenomeno in occasione del suo debutto nel 2019 all'Art Basel Miami Beach, destando lo stupore dei partecipanti alla rassegna. Per la precisione, Sun ha acquistato un certificato di autenticità che gli dà l'autorità di attaccare una banana al muro con nastro adesivo e chiamarla "Comedian".