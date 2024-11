Abbazia di Chiaravalle, si punta al restauro grazie a una raccolta fondi

L’Abbazia di Chiaravalle Milanese, fondata da San Bernardo di Clairvaux nel 1135, è uno tra i più importanti complessi monastici italiani. Luogo di considerevole valore spirituale e polo di rilievo dal punto di vista storico, artistico e culturale, è ancora oggi guidata dalla comunità monastica cistercense. Organizzata secondo i principi della Regola di San Benedetto da Norcia, la comunità monastica ha svolto nei secoli un ruolo fondamentale per la bonifica e la riorganizzazione del territorio a sud di Milano, ponendo le basi per quella fioritura economica e agricola che tutt’oggi fa della campagna milanese una delle più ricche d’Europa. Questo importantissimo patrimonio storico e identitario necessita di urgenti interventi di restauro e conservazione, in particolare per il recupero della copertura della chiesa abbaziale. Questi interventi sono resi ancora più impellenti dalle recenti violente precipitazioni che hanno accentuato le infiltrazioni. Infatti, queste, se non affrontate, rischiano di interessare le strutture portanti e l’intero apparato decorativo. Qualsiasi intervento di restauro delle opere d’arte presenti nella chiesa e già gravemente degradate, non può prescindere dall’intervento risolutivo sulle coperture.