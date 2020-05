Fase 2, il Duomo di Milano riapre alle visite turistiche dal 29 maggio

Il complesso monumentale del Duomo di Milano, che non ha mai chiuso per la preghiera personale e dal 18 maggio ha ripreso le celebrazioni con i fedeli, dal 29 maggio riaprirà anche alle visite turistiche. Per festeggiare la riapertura, la Veneranda Fabbrica del Duomo propone promozioni e opportunità: quale segno di ringraziamento, agli operatori sanitari e del soccorso impegnati nella lotta al Covid-19 ingresso omaggio e una riduzione per i loro famigliari e accompagnatori. E ancora, sconto del 50% per l'accesso al Complesso Monumentale fino al 2 giugno per tutti i visitatori e la possibilità di esplorare le Terrazze fino alle ore 20, dal venerdì alla domenica.