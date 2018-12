20 dicembre 2018 07:00 eMooks dà anima e voce a libri, fumetti e fiabe digitali | Unʼimpresa da 3 mln di euro, 17 nuovi posti di lavoro e unʼapp A Bergamo Luca Tom Bilotta, scrittore e imprenditore, ha brevettato un algoritmo per abbinare suoni, rumori e voci a qualsiasi contenuto digitale. "Potevo farlo negli Usa - spiega a Tgcom24 - ma sono italiano...". Un investimento da 6 mln di euro e 17 nuovi posti di lavoro

Chi dice che la cultura in Italia non paga dovrebbe farsi un giro a Torre Boldone, alla periferia di Bergamo. Una stamperia grafica è diventata studio di registrazione: laddove una volta imperversavano macchine offset, fascicolatori e inchiostro ora ci sono suoni, microfoni e diciassette nuovi posti di lavoro. La rivoluzione industriale si chiama eMooks srl ed è frutto della mente di Luca Tom Bilotta, un bergamasco che da giovane voleva far il giornalista, da grande scrive thriller apprezzati dagli Stati Uniti al Giappone e, nel frattempo, fa l’imprenditore. L'idea è semplice: durante la lettura di un ebook si sentono i suoni di sottofondo grazie a un software che "riproduce" il testo.



Bilotta è fondatore e ceo di MovieBook Group e della società operativa eMooks Srl. Sua l’Idea: dare un’anima alla lettura digitale. Niente di astratto o filosofico: “Ho pensato - spiega a Tgcom24 - di accostare agli ebook suoni, voci ambiente, colonne sonore e rumori. Ascoltando questo sottofondo, ogni lettore si immedesima in quello che legge e ne diventa quasi protagonista, non solo spettatore via tablet o smartphone”.

L’Idea supera il concetto di ebook digitale e spesso freddo o asettico. Il libro, il fumetto o la fiaba con file .mks si animano con rumori e suoni quando il lettore scorre con gli occhi il device. “Ci lavoro dal 2014 – prosegue Bilotta - da quando nel porto di San Diego ho visitato una imbarcazione sulla quale era stato allestito un percorso digitale e interattivo. Da scrittore mi si è accesa una lampadina: perché non applicare questo principio alla lettura moderna?” La risposta è arrivata quando il bergamasco-scrittore si è calato nei panni del bergamasco-imprenditore: nel 2014 Bilotta ha registrato marchi e brevetti internazionali di un algoritmo nativo che abbina - in modo sincronizzato - suoni, rumori e musiche a qualsiasi contenuto digitale. Negli studi di Torre Boldone sono archiviati circa due milioni di file .mks: se non bastassero c’è una sala di registrazione per coniarne di nuovi.

L'IMPRESA Bilotta non nasconde quanto sia stato difficile fare impresa in Italia. “Se avessi voluto aprire eMooks negli Stati Uniti nel 2014 mi sarebbero bastati sei mesi e poi sarei stato sul mercato. Ma oggi, nel 2018, sono felicemente un imprenditore nel mio Paese. Sono un sostenitore del made in Italy. Con me lavora una squadra giovane e motivata”.



Ad oggi la decisione di fare impresa in Italia con la cultura è costata circa tre milioni di euro. Ripeto: tre milioni di euro. Una cifra importante che una startup (italiana e culturale) ha trovato bussando a cento porte prima e assumendo poi 17 giovani (11 a tempo indeterminato). Il tutto scommettendo su sé stessa: l'app è fresca di approdo su Android mentre a ore sarà disponibile su iOS (nel segmento più alto).

Dietro un’impresa simile non ci sono capitali stranieri bensì quattro soci italiani di capitale (Ciro della Valle, Enrico Giovanelli, Rossano Benetazzo, Nicola Marchetti) e fondi del Banco BPM (in collaborazione con Ministero dello Sviluppo Economico e Mediocredito Centrale). I primi riscontri sono positivi, soprattutto laddove ebooks sono più diffusi: eMooks è presente per ora anche in Inghilterra, SudCorea e Giappone. Da business plan a regime (nel 2021) quest’impresa comporterà investimenti da nove milioni di euro.