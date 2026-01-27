C'erano una volta i dialetti, adesso si parlano (male) le lingue straniere | La Crusca a Tgcom24: "Si evolvono"

Tra i dati c'è un altro elemento che emerge, cioè quanto l'uso dei dialetti sia influenzato da fattori socio economici. È parlato soprattutto da chi ha meno istruzione e nelle professioni più basse. Tra chi ha al massimo la licenza media lo usa in famiglia un italiano su cinque, contro meno del 3% dei laureati. E ancora; tra i dirigenti e i liberi professionisti quasi il 68% parla italiano in famiglia, contro appena il 43% degli operai.