"Un'estate Fa – Volume 2": i nuovi episodi della serie originale francese dei Faldérault alle prese con... il Natale

Zidrou e Jordi Lafebre hanno creato, con la serie "Un'estate Fa", un piccolo gioiello: la famiglia belga dei Faldérault, abituata ad andare ogni anno "all’avventura" in vacanza verso sud per sfuggire al maltempo del proprio Paese, decidendo quando partire in base alle scadenze di lavoro del capofamiglia Pierre, fumettista costantemente in ritardo, continua a stupire.

Perché, si sa, le vacanze, soprattutto se estive, sono un rito irrinunciabile Questo secondo e ultimo volume, edito in Italia da Bao Publishing, dopo la scommessa del primo, raccoglie gli episodi 4, 5 e 6 della serie originale francese, rigorosamente non in ordine cronologico, anzi, in un caso con una vacanza estiva… a Natale! Tre storie toccanti, ironiche e piene di quotidiana saggezza, per sentirsi parte di questa strana, ma adorabile famiglia. Ricordi e aneddoti che spaziano nel tempo, avanti e indietro nella memoria, episodi teneri, ironici e divertenti, che compongono un album di famiglia irresistibile e che raccontano anche la nostra società tra gli anni '60 e gli anni '80.