"Negativa": il graphic novel horror di Alessandro Baronciani

Stella è nata sotto ai riflettori. Fotografata tanto da non avere praticamente più una vita privata, è tra le celebrità più amate al mondo. Un giorno, le persone intorno a lei iniziano a morire misteriosamente e Stella è costretta a guardare l'abisso delle sue tenebre. All'interno del suo nuovo graphic novel " Negativa " (edito da Bao Publishing, 160 pagine, euro 21), in libreria dal 22 novembre, Alessandro Baronciani racconta per la prima volta una storia horror di inquietudini interiori in cui una ragazza bellissima si trova a fare i conti con il buio del suo inconscio.

Il fumettista pesarese, dopo il successo di "Le ragazze nello studio di Munari", con "Negativa" ha voluto esplorare l'inconscio e il genere dell'horror. Alessandro Baronciani ha girato l'Italia per presentare il nuovo fumetto in anterprima: il 16 novembre era a Milano, il 19 a Bologna, mentre il 22, il giorno del lancio del graphic novel, sarà a Firenze.





L'autore - Baronciani nasce a Pesaro, ma è milanese di adozione. E' autore di: "Una storia a fumetti" (Black Velvet), una raccolta delle sue prime autoproduzioni scritte e spedite per posta; "Quando tutto diventò blu" e "Le ragazze nello studio di Munari". Comincia a collaborare con Bao Publlishing nel 2013 con la pubblicazione di "Raccolta - 1992/2012". Nel 2015 pubblica "La distanza", scritto a quattro mani insieme a Colapesce. Nel 2016 pubblica con successo il fumetto "Come svanire completamente", un libro sperimentale con oltre quaranta storie a fumetti sparse e racchiuse in una scatola, nato attraverso una raccolta fondi online.