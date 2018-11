Trottole, il graphic novel di Tillie Walden sulla fatica di crescere e trovare se stessi

Trottole, le tavole del graphic novel di Tillie Walden Mondadori Foto 1 di 7 Mondadori Foto 2 di 7 Mondadori Foto 3 di 7 Mondadori Foto 4 di 7 Mondadori Foto 5 di 7 Mondadori Foto 6 di 7 Mondadori Foto 7 di 7 condividi leggi dopo slideshow ingrandisci

Per dodici anni il pattinaggio artistico è stato la vita di Tillie. Ogni mattina prima dell'alba sui pattini, tutto il giorno ghiaccio ed esercizi, nel fine settimana le gare. Per buona parte dell'infanzia e dell'adolescenza quel mondo freddo e scintillante è stato il suo porto sicuro, il suo rifugio dallo stress della scuola, dei bulli, della famiglia.



Poi però Tillie è cresciuta. Al liceo ha scoperto la passione per il disegno, ha deciso di non iscriversi all'università ma di frequentare la Scuola d'Arte. Ha trovato una fidanzata, e insieme il coraggio di fare coming out. E ha capito che, come un paio di pattini della misura sbagliata, i palazzi del ghiaccio erano diventati troppo stretti per lei.