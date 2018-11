"Cinzia": arriva il primo graphic novel di Leo Ortolani

"Cinzia non vuole essere altro che se stessa: non vuole definizioni, non vuole essere una donna, un uomo… Cinzia è Cinzia", ha detto Leo Ortolani la sera in cui ha annunciato la volontà di dedicare un romanzo grafico alla postina transgender di "Rat-Man": saga che l'ha reso celebre come fumettista. Era il 2016 e adesso, due anni dopo, "Cinzia" (edito da Bao Publishing, pp. 240, euro 20) è realtà e dà il titolo al primo graphic novel di Ortolani.