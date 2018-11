13 novembre 2018 18:31 Topolino spegne 90 candeline e in edicola arriva un numero speciale Per lʼoccasione Panini pubblica un fumetto celebrativo in vendita da mercoledì 14 novembre

Un viaggio alla scoperta del Topolino di ieri, di oggi e di domani. Il numero speciale del settimanale, edito da Panini in occasione dei 90 anni del topo più famoso dei fumetti, è in edicola da mercoledì 14 novembre. Un’edizione speciale, celebrativa del novantesimo compleanno di Mickey Mouse.

90 anni di Topolino: in edicola un numero speciale per il compleanno di Mickey Mouse Ufficio stampa 1 di 7 Ufficio stampa 2 di 7 Ufficio stampa 3 di 7 Ufficio stampa 4 di 7 Ufficio stampa 5 di 7 Ufficio stampa 6 di 7 Ufficio stampa 7 di 7 condividi leggi dopo slideshow ingrandisci Il 18 novembre Mickey Mouse festeggia 90 anni. Per l'occasione il settimanale Topolino esce in edicola, mercoledì 14 novembre, con un numero speciale. Un omaggio al topo più famoso dei fumetti con storie realizzate da grandi artisti Disney contemporanei leggi tutto Molti gli artisti contemporanei Disney che partecipano alla realizzazione del numero di Topolino 3286: da Francesco Artibani, che con i disegni di Lorenzo Pastrovicchio, dà vita a Topolino e l’avventura su misura, a Giorgio Cavazzano e Marco Gervasio con le storie La scatola dei ricordi e Il mistero del Luna Park. “Poter partecipare a questo evento scrivendo delle storie sul numero del settimanale che lo celebra è per me un’emozione davvero speciale – ha affermato Artibani. - Scrivere per una leggenda fa sempre impressione ma per mia fortuna Topolino è soprattutto un amico d’infanzia e con gli amici di sempre è tutto più semplice”.

La cover del numero 3286 di Topolino è disegnata da Silvia Ziche, da trent’anni artista Disney: “Cambiano il mondo e le persone, ma il personaggio si adegua, nonostante i 90 anni non invecchia, cresce e cambia con noi!”

Il lettore sarà catapultato agli esordi di Topolino, che nel primo racconto a firma di Artibani comparirà con le storiche braghette rosse, affiancato dai suoi due storici amici: Pippo e Paperino. Come nelle migliori tradizioni, inoltre, ci sarà anche spazio per il nemico per eccellenza di Topolino: Gambadilegno. I due antagonisti saranno anche protagonisti di Topolino, Gambadilegno e la seconda possibilità di Fausto Vitaliano e Federico Franzò. I personaggi della storia dovranno confrontarsi con l’universo dei social network: tra fake news, sondaggi e chiarimenti.

Il topo dei fumetti viene raccontato in tutte le sue sfumature: pioniere, avventuroso, divertente, accogliente, curioso, creativo, ottimista, altruista. Nel numero dedicato ai suoi 90 anni, non può mancare il giallo d’ordinanza dei fumetti di Topolino, grazie alla fantasia di Alessandro Sisti e Massimo De Vita, autori di Topolino e la città senza segreti.

La striscia a fumettiVista la grande occasione, il settimanale recupera la striscia orizzontale inaugurata su Topolino da Romano Scarpa. Buon compleanno Mickey a opera di Tito Faraci e Corrado Mastantuono si compone di sei mini-storie che in poche vignette ripercorrono la storia del topo Disney. “Topolino è quello che vorrei essere io –rivela Faraci. - Non è un primo della classe, non è un perfettino, non è affatto pedante… questi sono soltanto luoghi comuni sbagliati. Topolino è una “persona” positiva, che dà grande valore all’amicizia e alla solidarietà, e con tenacia e ottimismo trova sempre la strada per venire fuori da situazioni più grosse di lui”.

Le parole del Direttore EditorialeIl legame tra Italia e Topolino è indissolubile, come spiegato dal Direttore editoriale del settimanale, Alex Bertani: “Fu proprio qui in Italia che, per la prima volta, Topolino ebbe un giornale a lui intitolato. Fu un primo segno del particolare legame che si sarebbe instaurato tra Topolino e il nostro Paese e che conferma la centralità del personaggio-fumetto Topolino anche nella nostra storia italiana. Da allora, il nostro settimanale è diventato il riferimento della produzione di storie disneyane a livello mondiale: una grande eccellenza di cui siamo orgogliosi”.