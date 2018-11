Topolino compie 90 anni: Desenzano lo celebra con una mostra evento

Il castello medievale di Desenzano del Garda (Brescia) si colora della fantasia di Walt Disney, con la mostra Mickey 90 - L’Arte di un Sogno. La città festeggia così i novant’anni del topo più famoso dei fumetti. Dal 10 novembre al 10 febbraio 2019 sono esposti disegni originali di Topolino , pubblicazioni rare, video, gadget, locandine e centinaia di altri cimeli presentati per la prima volta in Italia.

La nascita Era il 18 novembre 1928 quando, al Colony Theater di New York, andava in scena il primo cortometraggio animato con protagonista Mickey Mouse. L’autore era Walt Disney, che si cimentò anche nel doppiaggio della sua creatura. Il corto si chiamava “Steamboat Willie”: sette minuti di cartoon, tra i primi della storia con sonoro sincronizzato. Fu un successo assoluto di pubblico e di critica: iniziò così la Walt Disney Company, di cui Topolino sarebbe diventato il simbolo universale.

Più di 300 pezzi Inserita ufficialmente nelle iniziative che The Walt Disney Company Italia sta organizzando per celebrare i novanta anni di Topolino, la mostra è allestita da GraFFiti Creative e ospitata dal Comune. Il percorso è articolato sui due piani del Castello , sette sale in cui trovano posto più di trecento pezzi provenienti da raccolte, importanti collezioni private di tutto il mondo e dagli archivi della stessa Disney. Tra questi, preziosi artwork di Topolino creati dai suoi disegnatori più famosi (da Floyd Gottfredson a Paul Murry, da Luciano Bottaro a tanti altri) e un eccezionale, rarissimo disegno autografo del celebre personaggio scaturito dalla matita di Walt Disney. Ci sono poi gli oggetti da collezione , i giocattoli d’epoca, figurine in bronzo e ceramica, spille, albi, volumi, francobolli e giocattoli ed edizioni rare.

La festa continua anche fuori le mura Nella sala proiezioni ed eventi saranno ospitate presentazioni, incontri con autori e tanti video da vedere e rivedere. Il racconto proseguirà anche fuori le mura del Castello, grazie alle installazioni nelle vie e nelle piazze. Tutte narreranno le storie di autori e opere fondamentali della scintillante epopea di Topolino. Insomma, come sottolinea l’assessore allo Sport e Turismo, Francesca Cerini, “tre mesi pieni di sorprese in pieno “stile Disney”. Ad esempio, all’Epifania avremo una Befana speciale sotto il segno di Minni”.

Informazioni utiliLa mostra sarà aperta dal 10 novembre al 10 febbraio 2019, il venerdì, il sabato e la domenica dalle 10 alle 18, in via del Castello 1 a Desenzano Del Garda (BS). Altre aperture sono previste durante le festività e vacanze scolastiche. I biglietti costano 8 euro per gli adulti e 5 euro per i bambini fino ai 12 anni (per le classi scolastiche: 3 euro a studente, insegnanti gratis).