Uno sfizioso menù combinato a base di cibo e film

Dieci serate per dieci cene uniche nel loro genere . Cibo e cinema . Food e film. A unire le due “F” ci ha pensato l’agenzia Beit Events , che dal 12 al 23 marz o propone un’interessantissima iniziativa per gli amanti del cinema e della buona cucina, nel cuore di Milano . Si chiama Dinner Movie Nigh t, nasce dopo il successo del temporary restaurant “ Taste on Top ” e avrà luogo in un posto unico e inusuale: uno showroom frutto del restyling di uno spazio totalmente trasformato dal design, un cinema degli anni ‘30 celato nel sottosuolo di una delle più note vie di Milano ( via Manzoni) : Spazio Gessi. Che ogni sera cambierà volto e si trasformerà in un moderno ristorante con cinema con salottini in stile vintage , un menu di tre portate (compresa una bottiglia di champagne a coppia) e un film diverso ogni sera , tra cui alcuni grandi classici.

Cena con proiezione Ufficio stampa 1 di 8 Ufficio stampa 2 di 8 Ufficio stampa 3 di 8 Ufficio stampa 4 di 8 Foto di Fabio Discenza Ufficio stampa 5 di 8 Ufficio stampa 6 di 8 Ufficio stampa 7 di 8 Ufficio stampa 8 di 8 condividi leggi dopo slideshow ingrandisci

Fontane, acqua e illuminazione creeranno un’atmosfera suggestiva in cui il grande schermo si accenderà per raccontare ogni volta una storia diversa, anche attraverso i piatti serviti, trasformando la sala in un’esperienza sensoriale e di condivisione in contrasto con l’era del più solitario sistema di on demand.



I menu, curati da T’a Milano, saranno due e si avvicenderanno nelle due settimane della rassegna in linea con i film proiettati: Grandi Classici, proposto dal 12 al 16 marzo e Benvenuta Primavera, dal 19 al 23 marzo.



Le Dinner movie nights sono aperte fino a un massimo di 40 persone, per far sentire gli ospiti come se fossero un gruppo di amici, che condividono la passione per la buona cucina e la visione di un classico in compagnia.



Si inizia alle 19.30 con un aperitivo finger food firmato Urbani Tartufi e cocktail di benvenuto e si prosegue con le tre portate principali. Il primo menu proposto, “Grandi Classici” prevede Riso, ricotta di bufala leggermente affumicata, asparagi, tartufo nero pregiato Urbani Tartufi,Ganassino di vitello in dolce cottura, vellutata di sedano rapa alla milanese, e per concludere il “Chocolate Duomo Cake”, un pan di spagna al cacao con ganache di cioccolato fondente, glassa di cioccolato fondente, lamponi e Duomo in cioccolato. Il secondo menu, invece, è composto da Fagottello di astice, il suo Consommé e tartufo nero Urbani Tartufi, Filetto di vitello cotto a bassa temperatura, spuma di yogurt e patate, riduzione ai frutti rossi e il dessert“Giardino di primavera”, un morbido biscuit alla mandorla, sassi di ganache di cioccolato fondente ricoperti con zucchero rosa, meringhe e lamponi.

Come funziona?Scegli il tuo menu, trova il tuo film preferito, prenota il tuo posto e invita i tuoi amici!



Programmazione 12-16 marzo (Grandi Classici)

12/03 Manhattan

13/03 Colazione da Tiffany

14/03 Die hard - Trappola di cristallo

15/03 I predatori dell’arca perduta

16/03 Top Gun



Programmazione 19 – 23 marzo (Benvenuta Primavera)

19/03 La la land

20/03 Il sapore del successo

21/03 Notting Hill

22/03 Quasi amici

23/03 Harry ti presento Sally



Per ulteriori informazioni: www.dinnermovienight.it; info@dinnermovienight.it; +39 392 2527209



Di Indira Fassioni