Coffee Trolley, viaggio esperienziale nell’aroma

Un vero e proprio percorso sensoriale e insieme una nuova esperienza culturale e un nuovo modo di gustare la bevanda più amata dagli italiani. A Milano, nel cuore del quadrilatero della moda , il caffè diventa personalizzabile grazie a una nuova iniziativa del Four Seasons Hotel , che vede la partecipazione di quella che viene considerata la più antica azienda produttrice di caffè a livello nazionale tra le grandi torrefazioni: Caffè Vergnano , simbolo del culto del caffè dal 1882 , che esporta in oltre 90 paesi e il cui successo risiede nella selezione meticolosa dei migliori produttori di caffè a livello mondiale. In quest’ottica i chicchi di caffè più pregiati vengono selezionati e acquistati direttamente nei luoghi d’origine, e vengono lavorati ancora in modo tradizionale attraverso un procedimento di tostatura lenta.

Il rito del caffè Foto di Gabriele Fani Ufficio stampa 1 di 6 Foto di Gabriele Fani Ufficio stampa 2 di 6 Foto di Gabriele Fani Ufficio stampa 3 di 6 Foto di Gabriele Fani Ufficio stampa 4 di 6 Foto di Gabriele Fani Ufficio stampa 5 di 6 Foto di Gabriele Fani Ufficio stampa 6 di 6 condividi leggi dopo slideshow ingrandisci

Al fianco dello storico marchio, il celebre hotel milanese ha lanciato così il Coffee Trolley, realizzato in esclusiva da artigiani italiani, per racchiudere tutta l’essenza della cultura del caffè e poter proporre un momento unico e realmente fatto su misura sul cliente. Che diventa così la conclusione perfetta di una colazione di lavoro o tra amici, oppure semplicemente un nuovo rito per incontrarsi nel Foyer.



Nella cornice del ristorante La Veranda, che si affaccia sulla corte interna dell’hotel, la nuova “coffee experience” riservata a coloro i quali soggiornano in hotel, si realizza attraverso la degustazione di un caffè macinato al momento dalle sapienti mani di un Coffee Specialist, un vero esperto del caffè che si mette al servizio degli ospiti dispensando consigli e cercando di intercettare i loro gusti. Il progetto, infatti, è stato pensato come un’offerta che fosse capace di raccontare la cultura del caffè a 360 gradi, dando grande spazio anche alla materia prima e al contatto diretto con l’ospite.



La miscela personalizzata potrà essere creata scegliendo l’estrazione più apprezzata tra quelle internazionali proposte: Turkish Coffee, French Press, Gina Goat, Chemex, o Syphon. E tra le diverse varietà disponibili: India Kaapi Royal, Colombia Excelso Washed, Ethiopia Natural Sidamo, Uganda Natural.



Grazie a Coffee Trolley, il caffè diventa un percorso carico di significato, gusto, curiosità, con il fascino tipico della personalizzazione. E che trasforma il caffè cosiddetto “americano” creando una nuova occasione di ritrovo.



Di Indira Fassioni www.nerospinto.it