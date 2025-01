Un’edizione da record per Sigep 2025

Va in scena dal 18 al 22 gennaio 2025 alla Fiera di Rimini la 46esima edizione di Sigep World - The World Expo for Foodservice Excellence, il salone firmato Italian Exhibition Group (IEG) più importante al mondo dedicato al gelato, che punta i riflettori su altre quattro filiere principali: pasticceria e cioccolato, caffè, panificazione e, tra le grandi novità, pizza, settore che nel mondo vale oltre 153 miliardi di dollari. Cinque filiere che rappresentano altrettanti settori economici di grande rilevanza per il Made in Italy alimentare.