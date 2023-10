Torna Milano Golosa al Palazzo del Ghiaccio di Milano

In programma cooking show con fermentati, masterclass di vino, drink no-low alcohol, cucina alla brace e molto altro per l'undicesima edizione della manifestazione

Il sapore è al centro di Milano Golosa 2023, l’evento enogastronomico dedicato alle migliori produzioni artigianali italiane, che torna con la sua undicesima edizione dal 14 al 16 ottobre 2023 al Palazzo del Ghiaccio di Milano. Nata dalla mente del giornalista Davide Paolini, la manifestazione ha da sempre come obiettivo la diffusione della cultura del cibo e dell’educazione alimentare, puntando sulla conoscenza approfondita del prodotto e dei produttori e sulla spesa come momento di scelta consapevole.

Protagoniste le migliori produzioni di nicchia italiane, con chicche spesso inedite, nella convinzione che solo la conoscenza e la formazione possano arricchirci e migliorare le nostre abitudini alimentari.

Negli anni Milano Golosa ha affrontato i grandi temi che ruotano attorno al cibo e alla società: il ritorno alle trattorie ed osterie, il sostegno alle botteghe storiche, il ridimensionamento dello chef system, ma anche la lotta contro lo spreco, la sostenibilità alimentare e la salvaguardia dell’ambiente.

F come Fermento: il tema del 2023

Il tema di quest’anno riguarda i cibi fermentati: il loro utilizzo in cucina è, infatti, uno dei trend gastronomici degli ultimi anni, fil rouge del programma di eventi nell’area show della manifestazione. Cucineranno per i visitatori, tra gli altri, gli Chef Alex Leoni di Mater Bistrot, Renato Bosco di Saporè, Mariasole Cuomo di Spore e Giorgia Codato di Horteria.

Tante novità a tema “fermento” nel mondo gastronomico: dal ritorno della cottura alla brace nei ristoranti, proposta da Matteo Vergine di Grow Restaurant, ai nuovi modelli di ristorazione, come la gastronomia contemporanea di Stadera di Aldo Ritrovato. L’attenzione è anche verso gli ingredienti dell’avanguardia culinaria: le proteine alternative, gli allevamenti sostenibili, la maggiore sensibilità al mondo vegetale. In particolare, sarà Guido Botticelli, selezionatore di prodotti della terra sconosciuti ai più ma buonissimi in cucina, ad approfondire i temi di frutta e verdura.

La salumeria di Milano Golosa

A Milano Golosa 2023 ci sarà una grande salumeria a cura de La Tasca di Billi dell'azienda genovese Panedellanno1000, che proporrà il meglio dei produttori presenti tra gli stand: salumi, formaggi e conserve di ogni tipo.

La Tasca di Billi è un prodotto realizzato esclusivamente a lievito naturale selvaggio, con farine biologiche macinate a pietra e olio extravergine bio. Viene fermentata 48 ore e cotta nel forno a legna e si distingue per la sua fragranza e l’alta digeribilità. I visitatori potranno creare la propria Tasca preferita scegliendo tra i tanti prodotti esposti negli oltre dieci metri di banco refrigerato.

Xober, better being sober

Milano Golosa ospita il primo grande evento sul no-low alcohol: ideato da Andrea Olivieri e dedicato a drinks, spirits, birre e vini alcohol-free o a basso contenuto alcolico, che nel 2022 hanno registrato un aumento di oltre il 7% in volume in 10 mercati molto importanti. Una tendenza interessante che porterà, entro il 2030, i no-low alcohol a rappresentare il 20% del mercato degli alcolici (+31% il tasso di crescita annuo per i prossimi tre anni).

Le masterclass di vino

Per gli amanti del vino, Milano Golosa propone momenti di degustazione di vini di cantine presenti alla manifestazione e di produttori esterni. Le masterclass sono tenute da Flavia Rendina, sommelier AIS e giornalista. La partecipazione è a numero chiuso, proprio per permettere ai presenti un’esperienza unica e profonda.

La nuova location

Il Palazzo del Ghiaccio di via Piranesi quest'anno compie 100 anni dalla sua apertura. Uno splendido edificio in stile Liberty nel cuore di Milano, che con i suoi 1800 metri quadrati di pista fu, all’epoca, la principale pista ghiaccio coperta d’Europa e una delle più grandi al mondo. Oggi, dopo un importante restauro, il Palazzo del Ghiaccio ha acquistato una nuova modularità che lo rende uno spazio polifunzionale adatto ad accogliere la più ampia tipologia di eventi.

Di Indira Fassioni