Quando il ginepro incontra una pregiata selezione di agrumi italiani

Presentato poco tempo fa alla Gin Week di Milano, in collaborazione con Gruppo Meregalli, il nuovo Gin artigianale realizzato grazie alla centenaria esperienza nell’arte distillatoria di Poli Distillerie. Si chiama Marconi 44 ed è un Gin ottenuto da un’infusione naturale, unica nel suo genere, di bacche di ginepro, scorze di pompelmo rosa, limone, arancia amara, arancia dolce, semi di cardamomo e coriandolo. Il nuovo Gin Marconi 44 è un concentrato di piacere solare, dal sapore vivace e inconfondibile.

Un sorso di buonumore

Marconi 44 ricorda la vitalità, i profumi e il calore di un aranceto accarezzato dal sole. Così come i suoi “fratelli maggiori” Marconi 46 e Marconi 42, il nuovo Gin Marconi 44 è distillato artigianalmente, in piccoli lotti, da Jacopo Poli attraverso Crysopea, il proprio alambicco a bagnomaria sottovuoto. Un metodo di distillazione unico, che consente di distillare a basse temperature, per sprigionare tutta la freschezza delle botaniche e l’intensità dei profumi, ottenendo un gusto pulito dalla lunga persistenza aromatica. Tutti i Gin Marconi nascono dal cuore ed evocano sensazioni diverse.

Marconi 44 trasuda italianità sin dal nome: il Gin, infatti, s’ispira a Gugliemo Marconi, genio italiano inventore del radiotelegrafo e premio Nobel per la Fisica nel 1909. Marconi è anche il nome della via in cui hanno sede le Distillerie, mentre il numero “44” richiama la gradazione alcolica del distillato.

“È sempre un piacere lavorare con la famiglia Poli, ricettivi ai bisogni commerciali che affrontiamo a quattro mani, reattivi nella creazione di nuovi fantastici prodotti, sempre seri sulla qualità e sul corretto posizionamento delle loro referenze. Un legame forte tra le nostre famiglie che dura da ben oltre 30 anni” ha dichiarato Marcello Meregalli, CEO del Gruppo Meregalli.

“Amiamo metterci alla prova e ampliare le nostre conoscenze, ecco perché nel 2015 abbiamo prodotto Marconi 46, il primo Distilled Dry Gin Italiano, e nel 2022 Segretario di Stato, un whisky di puro malto invecchiato 5 anni e affinato in botti di Amarone”, spiega Jacopo Poli, titolare delle Poli Distillerie, prima distilleria al mondo dove convivono tre distillati completamente diversi, Grappa, Gin e Whisky, accomunati dalla stessa cura artigianale.

I cocktail perfetti con Marconi 44

Il Gin Tonic diventa perfetto con il nuovo Gin di Poli Distillerie, grazie alle sue note aromatiche vibranti ed eleganti. Il consiglio dei maestri distillatori è quello di abbinarlo con una Indian tonic, ma è ottimo da gustare anche liscio e on the rocks.

Il suo blend unico di botaniche agrumate incanta il palato e si presta a fare da protagonista in fantasiosi cocktails, come le due esclusive ricette ideate dal barman Michele Picone.

Paloma 44

50 ml Gin Marconi 44 - 15 ml Honey mix (60% miele e 40% acqua in volume) - Top soda al pompelmo (preparata con 350 ml spremuta pompelmo, 350 ml acqua frizzante, 70 ml sciroppo di zucchero)

Preparazione: Build in un tumbler alto con crustas di sale agli agrumi (bucce di mix di agrumi essiccate al forno con il sale), guarnizione con zest di pompelmo.

Marconi Bramble

50 ml gin Marconi 44 - Oleo Saccharum di agrumi mix - Shrub di more

Preparazione: Versare in uno shaker tutti gli ingredienti tranne lo Shrub di more, shakerare con ghiaccio, filtrare in un bicchiere old fashioned ghiacciato riempito con ghiaccio tritato, quindi versare lo Shrub di more sopra il drink con un movimento circolare. Guarnire con zest di pompelmo + mora.

Di Indira Fassioni