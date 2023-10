Un negozio e laboratorio in cui assaggiare tanti tipi di taralli: è Taralleria Napoletana, il brand per gli amanti di queste classiche delizie

Napoli, patria dello street food per eccellenza. È qui che sorge Taralleria Napoletana, un vero e proprio LabShop espositivo in cui si fondono esperienze, tradizioni, in cui il passato si fonde con il futuro, dedicato ad uno degli street food più iconici: il tarallo, declinato in diversi gusti e abbinamenti da Leopoldo Infante.

"Taralle, taralle cavere!" Era questo il grido che, dal 1800 fino ai primi anni del 900, riecheggiava nei vicoli di Napoli. A lanciarlo erano i tarallari che spingevano i carretti che spandevano nell’aria il profumo dei taralli caldi. Nel 1940 a rifornire i tarallari c’era anche Leopoldo Infante, ex garzone di fornaio.

Oggi, la sua eredità vive nella Taralleria Napoletana, brand di punta dell’azienda guidata da Leopoldo Infante di cui fanno parte anche Taralleria Napoletana Labshop e Taralleria Cafè, nonché i brand Leopoldo Cafebar e Leopoldo Cafebar senza glutine.

I taralli di Leopoldo Infante

Friabile, saporito e nutriente, il tarallo ‘nzogna e pepe, nato come cibo povero per recuperare i ritagli della panificazione, oggi è un simbolo di Napoli come la pizza, il babà e le sfogliatelle. Tutti i taralli di Taralleria Napoletana sono intrecciati a mano uno ad uno e prodotti nel pieno rispetto della tradizione partendo dalla ricetta tramandata dal fondatore con le migliori materie prime locali per esaltarne il gusto e mantenerne le migliori caratteristiche organolettiche.

Con il passare del tempo, al classico tarallo ‘nzogna e pepe con l’aggiunta di mandorle rigorosamente intere, se ne sono affiancati altri. Oggi a deliziare i palati dei cultori del tarallo napoletano ci sono molteplici declinazioni, alcune già diventate cult. Si va dal tarallo ai pomodorini del Piennolo a quello con i friarielli, dal tarallo alla genovese a quello con farina di canapa e pepe jamaicano, fino allo Speciale con mandorle di Noto, sugna di maialiano nero casertano e pepe di Sichuan.

Non mancano i taralli dolci “nasprati” al cioccolato, al limone e in versione frolla, e quelli integrali, vegani, senza glutine, perché alla Taralleria Napoletana tutti devono sentirsi a casa. A elaborare tutte le ricette è Leopoldo Infante, nipote di quel garzone di fornaio da cui tutto ha avuto inizio.

Il concept

Contribuire alla crescita e alla diffusione del tarallo napoletano è tra le mission di Leopoldo Infante e della sua famiglia. Nel 2017, con la nascita del brand Taralleria Napoletana, il gruppo è il primo a proporre il tarallo in una nuova versione come prezioso elemento gastronomico della tradizione napoletana. L’intuizione si rivela vincente e, per questo, nel tempo è stata molto apprezzata tanto da iniziare alcune collaborazioni con brand prestigiosi dell’hotellerie.

Oggi Taralleria Napoletana propone il tarallo come un “gioiello” della gastronomia partenopea in preziose confezioni plastic free. Ogni tarallo viene avvolto singolarmente e poi inserito in una scatola che permette di conservarne per 100 giorni fragranza e caratteristiche. Grazie alla collaborazione con Caruso, A Belmond Hotel di Ravello (Sa) e de ll San Pietro di Positano (Sa) i taralli di Taralleria Napoletana sono il “gift” goloso che i clienti dei due hotel di lusso trovano in camera per immergersi subito nei sapori campani della tradizione.

Taralleria Napoletana Labshop

Il LabShop riunisce laboratorio, shop e parte espositiva. Rappresenta il cuore pulsante del progetto di Taralleria Napoletana, il cui concept è quello della bottega di una volta con la lavorazione dei taralli a vista, lo shop per l’acquisto dei taralli esposti con cura e confezionati elegantemente e la somministrazione che, allo stesso tempo, riporta al passato per l’abbinamento con il vino e la birra, e proietta verso il futuro di un prodotto che pur restando popolare diventa ricercato.

Taralleria Napoletana Cafè

Ultimo nato dalla fervida imprenditorialità di Leopoldo Infante è Taralleria Napoletana Cafè: un bistrot che mette insieme la tradizione dei taralli napoletani con quella della migliore pasticceria campana monoporzione, con caffetteria e cocktail bar. Il primo Taralleria Napoletana Cafè è a Napoli, in piazza San Domenico Maggiore 18.

Leopoldo Cafebar e Leopoldo Cafebar senza glutine

I due brand identificano locali che riuniscono la produzione di prodotti da forno napoletani dolci e salati, un servizio tradizionale e curato di bar e caffetteria che si estende alla drink list della cockteleria con i classici internazionali. A differenziare i Leopoldo Cafebar senza glutine è l’attenzione alla produzione e alla somministrazione che, essendo realizzata in laboratori dedicati, è priva di contaminazioni.

Di Indira Fassioni