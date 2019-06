Sul lungomare di Alassio per “Un Mare di Champagne”

Tutti in Liguria, sotto il sole e di fronte al mare, per la VII edizione dell’evento a base di Champagne , il Rois des Vins declinato qui in tutte le sue sfaccettature. Un Mare di Champagne , infatti, è la grande kermesse che racchiude Maison e piccoli Vigneron, per offrire un percorso degustativo completo dell’intero mondo dello Champagne. L’appuntamento è per domenica 16 e lunedì 17 giugno . Dove? Sulla terrazza del Diana Grand Hotel di Alassio, che inaugura così la stagione estiva 2019 della cittadina ligure e soprattutto il suo nuovo look .

Già rinnovato in parte durante la stagione passata, l’hotel (che domina il golfo con uno splendido panorama marino) è pronto a sfoggiare uno scintillante ingresso che riflette il mare, con giochi di specchi luci e onde, la grande sala del ristorante impreziosita da una tecnologica cucina a vista (abitata dallo chef Enrico Pelorosso) e uno strepitoso Wine Bar, una terrazza ridisegnata negli spazi e negli arredi, il tutto in una moderna rivisitazione dello stile che vissero gli illustri ospiti del Diana negli anni Sessanta. Grazie al progetto dello studio MMAProjects, un pool di 4 architetti: Josef Christian Kamelger, Barbara Michielutti, Diego Delfino e Alessandro Vaghi.



Nato nel 2012 grazie al Consorzio Macramé – Dire Fare Mangiare, ogni anno sempre di più, Un Mare di Champagne trasforma Alassio in un piccolo e sofisticato angolo di Francia, grazie al mix di cucina stellata, eccellenze del territorio, classe e tanti calici dei più prestigiosi Champagne del mondo. L’evento inaugura domenica sera con la Champagne Gala Night: 6 grandi Champagne – Bollinger, Devaux, Drappier, Ellner, Mailly, Trousset-Guillemart –, 220 bottiglie messe a disposizione degli ospiti e 12 postazioni di street food gourmet dove verranno preparati live piatti realizzati con ingredienti di eccellenza da grandi chef.

Dress code “Glitter”, per rendere ancora più scintillante e luminosa la notte di Alassio. La serata avrà il suo côté glamour con la sfilata gioielli con le anteprime delle collezioni di Gioielleria Medagliani, Damiani, Pasquale Bruni e Mattioli.



Lunedì 17, dalle 12.00 alle 20.00, appuntamento sempre al Diana Grand Hotel per la giornata dedicata alle degustazioni: 64 tra Maison e Vigneron – record assoluto di tutte le edizioni della kermesse – offriranno a giornalisti, appassionati e addetti ai lavori più di 200 etichette in degustazione, accompagnati negli assaggi dalla competenza dei Sommelier FISAR. L’affascinante mondo dello Champagne verrà poi approfondito in momenti di formazione e degustazione durante le Masterclass che si terranno nel pomeriggio di lunedì guidate da esperti conoscitori.



La grande novità della VII edizione è MEMORvINO, un servizio digitale innovativo che crea una relazione più coinvolgente e interattiva tra i produttori e i visitatori. Ogni espositore avrà sul proprio desk il dispositivo MEMORvINO, che permette uno scambio di informazioni tra il bicchiere intelligente (dotato di un microchip) del partecipante (precedentemente registrato) e la piattaforma. Ogni produttore saprà finalmente chi ha degustato quale vino durante il giorno dell'evento, aprendo così numerose opportunità dal punto di vista commerciale: a fine manifestazione, infatti, ai produttori verrà restituita una lista estremamente profilata dei partecipanti, mentre ai visitatori verranno inviate le schede tecniche di tutti i vini che hanno degustato e i contatti delle cantine/maison presso le quali hanno degustato. Semplice, veloce, divertente e in un unico…“tocco”.



Per tutto il mese di giugno, inoltre, si potrà continuare a degustare Champagne nei locali del Consorzio Macramé e in tutti i locali dell’associazione Assoristobar che espongono la sagoma della frappeuse colorata: menù a tema Champagne, aperitivi e cocktail a base Champagne.



Di Indira Fassioni