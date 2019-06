Un wine bar dove il verde si tuffa nel mare

Ufficio stampa 1 di 7 Ufficio stampa 2 di 7 Ufficio stampa 3 di 7 Ufficio stampa 4 di 7 Ufficio stampa 5 di 7 Ufficio stampa 6 di 7 Ufficio stampa 7 di 7 condividi leggi dopo slideshow ingrandisci

Ci troviamo precisamente a Marina di Scarlina (provincia di Grosseto), proprio di fronte all'Isola d'Elba e a due passi da spiagge incantevoli come Cala Martina e Cala Violina, in un vero e proprio paradiso dei velisti e degli amanti della nautica. La baia è quella del Puntone, racchiusa tra fitte pinete di colore verde argenteo, con alle spalle una fitta macchia mediterranea ancora intatta, che quasi arriva a specchiarsi in mare.



Una location che accenna al glamour, con boutique, beach club e ristoranti, dove però Dogajolo si distingue per l’aria volutamente molto naturale e informale, con uno spazio piccolo in legno chiaro e molti tavoli all’aperto, sul prato della Marina e con vista porto. Così come disimpegnata, veloce è la proposta food, per mantenere l’attenzione tutta sui vini. Che qui sono tanti e tutti prodotti da Carpineto (che sui suoi 200 ettari dà vita a oltre 30 etichette), alcuni dei quali pluripremiati grazie a un lungo invecchiamento che supera spesso i 6-12 mesi.



Ma Dogajolo, prima di essere il wine bar Marina di Scarlina, è una delle linee di maggior successo dell’azienda: tre vini (un bianco, un rosè e un rosso) di straordinaria piacevolezza e bevibilità e tre etichette di gusto vintage quasi pittoriche, con i loro fiori bianchi, la frutta rossa e le foglie dei boschi di querce. Un nome che allude anche alle doghe di coperte e ai ponti di barche, qualcosa di familiare a chi ama il mare ma anche solo l'estate. Tutti i giorni, dal mattino e fino a mezzanotte, da Dogajolo Banco del Vino si possono gustare le etichette dell'azienda sia in mescita che in bottiglia, comprese le quattro bollicine, bianche e rosate, o in alternativa acquistarle per la cambusa e goderne direttamente a bordo.



Da accompagnare, in loco, a una merenda toscana declinata in orari diversi della giornata: taglieri di salumi e formaggi con la classica focaccia o schiaccia, ma anche tartare, carpacci, pappa al pomodoro, panzanella, insalate e crudités in pinzimonio con le quali apprezzare anche l'olio extravergine Carpineto.

Vino e mare: un connubio che appassiona da sempre tutta la famiglia Carpineto, composta da due generazioni delle famiglie Sacchet e Zaccheo e che spiega l’idea di Dogajolo, che prende in eredità i loro vini ma anche le loro passioni e il gusto per un certo stile di vita, molto vicino alla natura. E la a cui nascita è stata simbolicamente accompagnata dalla citazione di uno dei più grandi enologhi italiani, Giacomo Tachis: “la vite e il vino amano il respiro del mare”.



E allora, per apprezzare un vino, non contano più solo olfatto e palato. Un calice degustato in riva al mare, tra lo sciabordio delle onde, sotto un tramonto o sotto le stelle, davanti al mosaico di barche a vela contro un cielo dagli stessi toni del rosato nel bicchiere, sarà con tutta probabilità più memorabile.



Dogajolo Banco del Vino - Porto Turistico Marina di Scarlino - Scarlino (GR)



www.carpineto.com



Di Indira Fassioni