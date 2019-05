Simone Strano, lo Chef con la coppola

Chef Simone Strano Ufficio stampa 1 di 9 Raviolone di pasta fresca alla norma su crema di ricotta salata Ufficio stampa 2 di 9 Senses Dining Room Senses - Foto Andrea Getuli Ufficio stampa 3 di 9 Foto: Andrea Getuli Ufficio stampa 4 di 9 Foto: Andrea Getuli Ufficio stampa 5 di 9 Foto: Andrea Getuli Ufficio stampa 6 di 9 Zuppetta di fragole speziata con gelato allo yogurt Ufficio stampa 7 di 9 Foto: Andrea Getuli Ufficio stampa 8 di 9 Arancino di alici su caponata leggera e confettura di cipolla giarratana all'agrodolce Ufficio stampa 9 di 9 condividi leggi dopo slideshow ingrandisci

Nel 2009 fa rientro in Sicilia, a Taormina, dove lavora a La Capinera, 1 stella Michelin, per poi passare all’hotel El Jebel, alle strutture del gruppo Ragosta Hotels Collection e al ristorante Fusion a La Plage Resort di Taormina, sull’incantevole scenario di Isola Bella. Fino ad arrivare ad oggi, dove lo troviamo a guidare la cucina del Senses di Palazzo Montemartini, che ha appena inaugurato la formula all day long: una cucina sempre aperta per tutto l’arco della giornata.



Il nuovo menù del Senses è scandito dai vari momenti della giornata: bakery, snack, aperitif fino al pranzo e cena à la carte, spaziando dalle classiche colazioni internazionali con dettagli di gusto (come la Lemon curd con meringa italiana, zeste di lime e grue di cacao), per poi passare all’ aperitivo, a metà tra la tradizione e i nuovi trend (come il sushi e le proposte vegetariane), fino ad arrivare al pranzo e alla cena à la carte dove sono protagonisti piatti dal volto elegante e ricercato, ricchi di creatività e di abbinamenti interessanti, sempre con richiami alla tradizione siciliana, che Simone ama celebrare sempre e a modo suo: riscrivendo le ricette della nonna per esaltare i sapori tradizionali.



Ecco l’intervista in cui lo chef si racconta al Tgcom24.



Qual è la prima cosa che fai la mattina quando ti alzi?

Preparo una sana colazione per me e la mia compagna



Quando inizia la tua giornata tipo e quando finisce?

La mia giornata inizia quando entro in cucina alle 8 e finisce verso l’una di notte, sempre in cucina.



Un ingrediente di cui non puoi fare a meno?

Il pane e il pomodoro



Qual è il primo piatto che ti ricordi di aver cucinato?

La Norma, da buon siciliano



E quale ha avuto più successo?

La patata gomitolo, che da qualche tempo è sempre nel mio menù al Senses di Palazzo Montemartini



Descrivi la tua cucina in tre aggettivi.

Cucina per me è passione, amore, condivisione



Se fossi un film, che film saresti?

"Quasi amici"



Se fossi una canzone, che canzone saresti?

"We are young" dei Fun



Qual è il giudice che temi di più?

Lo chef Seby Sorbello



Qual è il tuo ristorante preferito?

La cucina di mamma Camilla



Qual è un tuo difetto?

Parlo troppo veloce



E un tuo pregio?

Trasmettere il mio sapere



Cosa avresti fatto se non avessi fatto il cuoco?

Il coltivatore



La ricetta dello chef: Raviolone di pasta fresca alla norma su crema di ricotta salata



Ingredienti per 4 persone:

400 gr di melanzane - 250 gr di pomodori - 150 gr di ricotta salata - 100 ml di panna fresca - 250 gr farina - 3 uova - Basilico q.b. - Olio extravergine - Sale q.b. - Pepe q.b.



Impastare la pasta con la farina e le uova fino a ottenere un impasto omogeneo e conservare in frigo per qualche ora.

Pelare le melanzane tagliare a cubetti e fare appassire in forno a 200 gradi per circa 10 minuti.

Per il ripieno:

Unire i pomodori ciliegini tagliati a metà e precedentemente asciugati al forno a 100 gradi per circa 2 ore.

Stirare la pasta e formare i ravioli con la farcia. In un pentolino, amalgamare la ricotta grattugiata con la panna fresca, fino a formare una crema omogenea.

Cuocere la pasta in acqua bollente e salata per 5 minuti, comporre il piatto con la crema di ricotta, i ravioli e qualche fogliolina di basilico.



Palazzo Montemartini Rome, A Radisson Collection Hotel - Largo Giovanni Montemartini, Roma



Di Indira Fassioni