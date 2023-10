Seminario APEI 2023: aiuti concreti alle pasticcerie colpite dall'alluvione in Romagna

Si è da poco concluso il secondo seminario tecnico organizzato da APEI (Ambasciatori Pasticceri dell'Eccellenza Italiana) presso la sede di Cast Alimenti a Brescia. L’associazione dei Maestri Pasticceri accoglie le migliori professionalità e le eccellenze più esclusive della pasticceria e del mondo del dolce, a partire dal presidente Iginio Massari e dal suo vice Gino Fabbri.

Una tre giorni di confronto tra gli Ambasciatori e una vetrina per approfondire ancora una volta le nuove frontiere della pasticceria, con l’entrata di nuovi associati, l’aggiornamento professionale ad alto livello e un momento di solidarietà: sono stati annunciati gli aiuti concreti che l’associazione e le aziende partner hanno offerto ai colleghi e alle pasticcerie emiliane, particolarmente colpiti dall'alluvione dello scorso maggio in Romagna.

"APEI destina da sempre il 10% delle quote associative ad un fondo di solidarietà da utilizzare a favore degli associati che possano incorrere i seri problemi di qualsiasi natura. Dopo il grave alluvione che ha colpito la Romagna in primavera, che è avvenuto in concomitanza del nostro primo Seminario pubblico a Napoli, abbiamo deciso di destinare l'intera quota raccolta, aumentandola con un ulteriore contributo volontario degli associati, alle pasticcerie più colpite dalla calamità naturale, anche se non associate – ha spiegato il Presidente APEI Maestro Iginio Massari. “Abbiamo coinvolto in questa straordinaria gara di solidarietà anche le aziende partner che collaborano con APEI e che ringraziamo sentitamente per la loro sensibilità e generosità".

I nuovi associati

Il seminario ha segnato anche l'ingresso di cinque nuove aziende associate che, attraverso i loro pasticceri, hanno superato gli esami di ammissione. Si tratta di Marco Ferrari e Carlotta Filippazzi, rispettivamente titolare e pasticcera della Pasticceria Passerini di Lissone, Mario Feliciani della Gelateria Magrini di Roseto degli Abruzzi, Carlotta Filippini di Pasticceria Dolce Angolo di Rezzato, Alessio Guastini di Pasticceria Guastini di Prato e Nicola Paiato della Pasticceria Dolci Follie di Ferrara.

A loro e a tutti gli altri 60 associati è stata consegnata la spilla inedita realizzata per APEI dal maestro orafo gioielliere Commendatore Gerardo Sacco, fondatore dell'omonima azienda di Crotone, noto per aver recuperato i processi di lavorazione del passato e specializzato in uno stile che affonda le radici nella cultura magno-greca. La spilla APEI presentata al Seminario 2023 è realizzata in argento con incisione del logo APEI in rilievo in oro 24kt, in edizione limitata di cento pezzi.

Di Indira Fassioni