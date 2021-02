San Valentino: idee regalo "gustose"

La festa degli innamorati è alle porte: ma cosa regalare alla propria anima gemella , anche in un momento storico diverso dal solito? Ristoranti, cioccolaterie e bakery non hanno perso tempo e si sono dati da fare per ideare percorsi ad hoc e esaltare l’Amore in tutto il suo splendore.

Ecco le proposte per un San Valentino 2021 più romantico che mai.

Ristorante La Tavola, * Stella Michelin, Laveno Mombello (Va)

“Desideravamo ripartire da molto tempo e, non appena i numeri ce lo hanno consentito, ci siamo operati per farlo” dice lo chef Riccardo Bassetti. “In vista del 14 febbraio abbiamo pensato di dedicare un pensiero ai nostri clienti che, in quest’anno più che nei precedenti, avranno il desiderio di onorare questa ricorrenza restando a casa”. Chef Bassetti riapre il ristorante (e, per i più informali, l’Osteria) all’interno dell’hotel 4* Il Porticciolo proponendo un menù di San Valentino da 4 portate, che verrà consegnato nelle case di chi vorrà festeggiare questa ricorrenza nel segno dell’alta cucina. Si va dai Gamberi rossi di Sicilia, mousseline di cavolfiore e salsa al Vin Santo al dessert Uva fragola, passando per il Risotto al nero, calamari scottati e profumo di limone e per il Lucioperca, cozze, ‘nduja e cipollotto. Il menu è ordinabile anche singolarmente ed è consigliato l’abbinamento con un Luigi Coppo metodo classico secondo la sommelier Elisabetta Ballerini. A completare l’esperienza gastronomica il pane di Giovanni Bassetti, accompagnato da olio EVO selezionato.

Peck

Il ​Pastry Chef Peck Galileo Reposo propone 6 creazioni, acquistabili presso i 3 negozi Peck di Milano o sullo store online, dedicate a celebrare le molte diverse forme dell’amore, per sorprendere, divertire e abbandonarsi al piacere dei sensi, con eleganza e buon gusto in stile Peck. Lui&Lei, realizzata in ​cioccolato al latte biskelia​; Exotic Passion, torta alle arance Moro siciliane, ananas e crema chantilly al peperoncino; Love Cookies, con ganache di cioccolato bianco e lampone; Red Heart, tavoletta di cioccolato equatoriale fondente 55% con cuori al lampone e frutto della passione; I Love You, tavoletta in cioccolato bianco ivoire 35% o cioccolato fondente 55%; By Peck With Love, tavolette serigrafate in varie versioni.

Ristorante Opera Ingegno & Creatività, Torino

Che sia con la propria anima gemella o in solitaria, lo chef Stefano Sforza ha messo a punto un menù ad hoc per l’asporto o la consegna a domicilio, con una particolare ispirazione: in ogni piatto è stato riproposto un legame fra due ingredienti inseparabili, come zucca e amaretto o carciofi e menta, per celebrare l’unione e l’amore. “Abbiamo giocato sull’affinità che da sempre lega alcuni ingredienti tra loro, pensate all’ostrica e al limone” ha detto chef Sforza. “Costruire un menu ispirandomi a questo tema è stato per me motivo di forte stimolo e interesse”. Il menù è composto da 4 portate, precedute da un amuse bouche e un soft drink a base di sake, yuzu e tonica. Si inizierà con gli antipasti, tra cui la Barbabietola cotta in forno, caprino agli agrumi canditi, arachidi, e si proseguirà con il Tagliolino, ostrica, pane croccante al limone e la Ricciola al cartoccio, carciofi, menta, brodo di olive. Il dolce gioca sugli abbinamenti lampone-cioccolato bianco, nel Sablé alle mandorle e cioccolato fondente-frutto della passione, nel Bon bon della piccola pasticceria. È possibile fare l’abbinamento vini a cura del sommelier Carlo Salino.

Rinaldini Pastry

Il Maestro Roberto Rinaldini propone due torte e due monoporzioni sul tema dell’Amore per un messaggio che arriva dritto al cuore di chi le riceve. #DILLOCOLCUORE è il nome di questa capsule dedicata ad un sentimento che soprattutto in questo momento storico amplifica il suo valore e raggiunge non solo gli innamorati ma tutti coloro che si vogliono bene. Tra le creazioni disponibili, vi sono la Torta Valentino Bianca, con bacio di dama alle mandorle, cremoso al frutto della passione, purea di fragola, crema leggera al mascarpone e vaniglia con glassa al cioccolato bianco e lampone o, nella versione Rossa, con bacio di dama al cacao, cremoso al cioccolato fondente al 66%, crema leggera al pistacchio di Sicilia e glassa al cioccolato bianco; la monoporzione Cupido (bianca), con bacio di dama al cacao, cremoso al cioccolato fondente al 66%, crema leggera al pistacchio di Sicilia e glassa al cioccolato bianco; i biscotti decorati, i Chocopops o i Chocodiamante.

NIO Cocktails

Il master mixologist italiano di NIO Cocktails Patrick Pistolesi propone 4 cocktail inediti nella box dedicata a San Valentino Postcards from Venice: un viaggio alla scoperta della Mixology più iconica ed innovativa di Venezia, attraverso luoghi storici, romantici o inattesi della città lagunare. Il viaggio di Pistolesi vede come protagonista Select, icona dell’aperitivo veneziano, nato nel 1920 nel Sestiere di Castello, cuore storico di Venezia, grazie all’esperienza liquoristica dei Fratelli Pilla. Si parte con 421-Laguna, un cocktail che esalta una degustazione senza fronzoli di Select; si prosegue con 1104-Arsenale, per palati ardimentosi e amanti della tradizione; 1725-Le Calli di Casanova, cocktail dalle note dolci e maliziose in cui Select corteggia il cacao; si termina con 2021-Cannaregio, un cocktail sperimentale, ispirato al connubio di culture che abitano il quartiere.

Olivieri 1882

Il pastry chef Nicola Oliveri ha ideato una creazione dal nome facilmente ricordabile: SANVALENTINO è un dolce lievitato a forma di cuore, realizzato con l’impasto del pluripremiato panettone Olivieri. L’uso di materie prime accuratamente selezionate tra cui le ​bacche di pregiata vaniglia ​Bourbon del Madagascar, le ​farine di grani italiani​, lo ​zucchero di canna ​grezzo, il ​miele di acacia ​italiano, il cioccolato fondente Valrhona 55% e le ​fragoline di bosco candite garantisce un risultato eccellente in termini di qualità, nel gusto e nei profumi inebrianti. Il packaging è caratterizzato dal ​classico pattern Olivieri nei colori rosa e rosso e decorato con cuori gialli e le parole "kiss me". A questo, si aggiunge la possibilità di includere un biglietto di auguri personalizzato.

Ristorante Il Pagliaccio, ** Stelle Michelin, Roma

In occasione del giorno degli innamorati, il Pagliaccio regala l’emozione di poter vivere nell’intimità di casa un'esperienza gourmet firmata dallo Chef Anthony Genovese. La Box, pensata per due persone e abbinata a una bottiglia di Champagne Laurent-Perrier Cuvée Rosé, due calici e candela profumata hand made, è prenotabile fino al giorno 12 febbraio e sarà consegnata durante la giornata del 14 febbraio, oppure sarà possibile ritirarla presso il ristorante il giorno di S. Valentino. Consegne in tutta Roma (contattare il ristorante per eventuali consegne in altri comuni). Il menù è composto da Brioche alle alghe, insalata russa e manzo, Insalata di astice, riso soffiato, mango e papaya, Ragù di maialino affumicato e pomodoro del piennolo, Pollo ruspante, tartufo nero, asparagi e carciofi e il dessert Cuore di cioccolato bianco, lamponi, rosa e litchy, con la piccola pasticceria.

Gunther Gelato Italiano

Günther Rohregger, il Maestro Gelatiere che ha portato il suo gelato artigianale dall'Alto Adige fino a Roma aprendo tre punti vendita nel cuore della Capitale, propone un irresistibile gusto dedicato a tutti gli innamorati: Amore Caldo, al cioccolato bianco e confettura di lamponi fatta in casa, accompagnato da biscottini al cioccolato a forma di cuore per ingolosire coni e coppette (disponibili anche in graziose confezioni regalo).

Mi View Restaurant, Milano

Il pranzo di San Valentino del Mi View Restaurant, che ha riaperto la sua sala panoramica del World Join Center a pranzo, è disponibile anche in versione delivery. Una proposta strutturata sull’ideazione di piatti che raccontano e interpretano la genesi della nascita di un amore: ogni piatto rappresenta, infatti, una fase della costruzione di questa storia, dal colpo di fulmine al bancone di un locale, fino al momento delle coccole, attraverso la creatività e la tecnica dello chef Christian Spagnoli. Il menù è composto da un cocktail di benvenuto di Daiquiri lampone e lime accompagnato da vari finger food; poi prosegue con King Crab, rapa rossa e semi di girasole, Mezzo astice in tre tortelli, fondo al passito e caviale; Rombo cotto a bassa temperatura, crema cotta ai ricci di mare, alga e peperoncino; Bavarese al cioccolato bianco e frutti esotici e, naturalmente, l’immancabile piccola pasticceria. Lo Stesso menu è disponibile in versione “Delivery Box”, anche in formula aperitivo.

Pica Milano

In esclusiva per la Festa degli Innamorati, Pica Milano ha ideato una produzione ad hoc: la linea San Valentino rifà il look ad alcune delle più celebri specialità di Pasticceria Moderna firmate Massimo Pica, pastry chef del brand e presenta torte e monoporzioni trasformate in romantici cuori, doppi e intrecciati o singoli, pronte a far palpitare le emozioni e le papille gustative. Tra le specialità che hanno reso famoso il brand e ora proposte in chiave romantica, la Mediterranea, la White Passion, La Trilogy e molte altre.

Cantine Volpi

Uno Spumante Rosé che è anche un "unicum": è il Pinot Nero Piemonte DOC dei Colli Tortonesi di Cantine Volpi, il primo Rosé da Pinot Nero realizzato nel tortonese. Una bolla minuta, dall'intenso profumo di fragola, perfetto come aperitivo e per accompagnare antipasti e piatti a base di pesce. Di colore rosa virato sottilmente al blu, la nuance tipica del vitigno Pinot Nero vinificato in rosa, porta una ventata di freschezza ed ottimismo e conferma il potere del vino declamato dal poeta romano Ovidio: "Il vino prepara i cuori e li rende più pronti alla passione".

Armani/Dolci by Guido Gobino

Armani/Dolci by Guido Gobino festeggia San Valentino 2021 con due praline limited edition, al cioccolato fondente 75% con ripieno delicatamente aromatizzato allo yuzu e al cioccolato al latte con ripieno di crema bianca alla nocciola, abbinate alle più classiche cioccolato bianco e fondente all’85%. Il packaging dedicato riprende i motivi geometrici multicolor del nuovo tessuto jacquard Porto della collezione Armani/Casa. La stampa grafica dall’effetto caleidoscopico che si sviluppa su fondo bianco nelle sfumature del rosso si ritrova sulla scatola di latta a forma di cuore e sulla carta che ricopre le scatole quadrate da 4 e 9 praline. Il nastro rosso in gros grain con logo all over Armani/Dolci e il biglietto coordinato completano le eleganti scatole.

Ristorante Il Moro, Monza

I fratelli Butticè del ristorante Il Moro di Monza (aperto di nuovo a pranzo), che dal 1996 propongono una cucina gourmet di vocazione siciliana, per S. Valentino hanno ideato le speciali Box Platinum e Gold, in abbinamento con i vini consigliati. Il menù comprende: l’ostrica e la mandorla di Raffadali; polpo, patata e nocellara del Belice; il gambero nudo e lo spinacio; l’uovo di Parisi e le perle di tartufo; l’astice, il pomodoro e la cipolla; la zuppa condivisa e gli spaghettoni Felicetti; Trancio di pescato, carciofo e menta; I dolci giochi.

Festina Lente, Seregno (Mb)

Da Festina Lente il delivery per San Valentino diventa “poetico”. Il bistrot letterario nel cuore della Brianza, che con il suo format unico in Italia propone i libri non solo sugli scaffali, ma addirittura nel piatto, lancia un delivery di San Valentino tutto all’insegna del romanticismo e della poesia. Il bistrot propone la Coccolazione di San Valentino (anche con delivery poetico), il Brunch per due o la Cena a lume di candela. Inoltre, sono disponibili le particolari gift box che uniscono libri e gastronomia.

Pistì

Ecco il regalo perfetto per San Valentino, se la vostra anima gemella ama i dolci: la crema al pistacchio di Pistì. Per la crema viene utilizzato il 45% del miglior pistacchio. Un frutto che nasce a Bronte, alle pendici del maestoso Etna, affondando le proprie radici nella lava. Unico e dall’aroma inconfondibile, il pistacchio viene coltivato e lavorato nella meravigliosa e fertile terra siciliana. Una crema verde dal profumo avvolgente e dal sapore unico, pronta per essere assaporata direttamente al cucchiaio. La crema di pistacchio, contenuta in un vasetto dal look elegante e moderno, si presenta come un must che vuole essere protagonista dei momenti più dolci e golosi della giornata degli innamorati.

Poderi San Pietro

Poderi San Pietro, tra i più grandi produttori di Milano, per San Valentino propone il brindisi perfetto, qualunque sarà la vostra cena, da preparare a casa o in delivery. Uno spumante, un rosé e un bianco per festeggiare la giornata degli innamorati con il vino di Milano. Cà della Signora (brut), Nuè (rosè) e Morosa (bianco).

Enowinery

L’e-commerce di Enoitalia propone una selezione di vini pensate per tutti gli innamorati che festeggiano San Valentino: una box degustazione “3 sfumature di vino”, ovvero bolle, rosati e rosso passione, con una proposta “lui e lei”. Si tratta di una selezione guidata, curata da parte degli enologi di Enowinery per 6 bottiglie in promozione per la festa degli innamorati. In questo box degustazione non potevano mancare le effervescenti bollicine, per rendere briosa la serata, con una proposta “lui e lei”.

Bodrato

Sull’e-commerce e nei negozi Bodrato sarà possibile acquistare le inedite mug decorate con messaggi d’affetto, perfette per innamorati ma anche per cari e amici, scrigno ideale per i Bodratini, una delle ultimissime novità firmate Bodrato. Il cioccolatino perfetto, raffinato e insieme golosissimo, come cremini, boeri, gianduia nelle cappelliere o nelle confezioni in latta, in rosso per gli amanti, tutte da collezionare. Dedicata a single e golosi, ha il potere di trasformare i momenti più sconsolati in attimi di felicità: è la nuova crema spalmabile al Bacio di dama, il tradizionale biscotto piemontese di frolla al cioccolato anche nella versione XL, in raffinatissime confezioni rosse in legno. Per i più romantici che non rinunciano a regalare un cuore, ecco la linea “Petali” o “Millerighe” al cioccolato fondente, latte o bianco, decorati a mano dagli artigiani Bodrato. E poi ancora Cuori di cioccolato e Boeri, la punta di diamante di Bodrato.

Gaudenti 1971

A Torino, città che si lega inscindibilmente all’oro degli Dei, il giorno degli innamorati si festeggia da sempre grazie a numerose realtà che permettono di tramandare e onorare questa dolce tradizione. Una di queste è il format di bakery-pasticceria Gaudenti che dal 2017 si è costruito una solida identità, rafforzata con l’apertura del nuovo punto nevralgico di Casa Gaudenti: un centro in cui si riuniscono diverse eccellenze gastronomiche, tra le quali proprio il cioccolato. Per S. Valentino, i maestri pasticceri hanno messo a punto una nuova ricetta: si chiama Cioccolatino In Love ed è una frolla a forma di cuore, sormontata da un ripieno di cioccolato bianco, vaniglia, pistacchio e lamponi glassato con cioccolato bianco e cosparso di granella di pistacchi. Le specialità sono ordinabili per il take away o il delivery al +39 0115172262.

Di Indira Fassioni