Mixology: Lello, da barbiere a distillatore clandestino nell’America anni ’20

Debutto in grande stile per Lello, la linea di cocktail drinkeasy ispirata al Proibizionismo: una serie di miscele pronte al consumo, scelte tra quelle più in voga nei primi decenni del ‘900 e servite in modo del tutto clandestino nella bottiglietta cult delle lozioni per capelli, icona di stile, tanto in auge oltreoceano negli anni ruggenti.