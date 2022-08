Ristoranti sul mare: selezioni gourmet

I ristoranti sulla spiaggia o su terrazze con vista mare sono uno dei piaceri dell'estate. Regalano momenti straordinari in cui si cerca refrigerio dopo una giornata di caldo torrido e delizie culinarie che coccolano il palato e i sensi. Abbiamo scelto per voi dieci ristoranti tra stellati, gourmet e trattorie per chi vuole godere della vacanza dal mattino alla sera.

Il Marin - Genova

La cucina de Il Marin e di Marco Visciola, coccolata dalla brezza marina del Mar Ligure e dall’identità gastronomica dell’entroterra genovese, si identifica nelle radici della meravigliosa Regione.

La cifra stilistica dello Chef si compone di territorio, curiosità e persistenza. Qui il pesce regna sovrano, una proposta che dalla Liguria, regina della carta, si amplia in tutto il Mediterraneo. Uno stile elegante, contemporaneo e intenso eleva le materie prime, ottimizzandone ogni parte grazie all’uso di ingredienti a chilometro zero. Ne derivano piatti di alta cucina come il Minestrone Genovese d’Estate o gli Gnocchi di focaccia e bagnun di acciughe, ma anche vere e proprie chicche come il benvenuto di zabaione alle alghe e l’uso delle fermentazioni. Con i tocchi culinari di matrice orientale e un design contemporaneo, il ristorante offre una prospettiva allargata sul mare di Genova e il Porto Antico di Renzo Piano, donando agli ospiti un’esperienza avvolgente fatta di convivialità e calore, affinché l’ospite possa sentirsi conquistato da una Liguria bella e buona da mangiare.

Edificio Millo Porto Antico - Calata Cattaneo, 15 - Genova

Uliassi - Senigallia

Uliassi è la storia di due fratelli, nati e cresciuti a Senigallia, che decidono di aprire nel 1990 un ristorante con passione e grande entusiasmo. Diventato oggi un team di oltre 30 persone, ciò che è nato come una sorta di giocoso esperimento, si conferma oggi una realtà solida grazie alle 3 stelle Michelin ottenute. In più 5 cappelli Espresso e 3 forchette del Gambero Rosso che ribadiscono la qualità del ristorante e la determinazione dei professionisti.

La cucina semplice e contemporanea affonda le sue radici nelle tradizioni della Riviera Adriatica, giocando con le contaminazioni. Dal profumo del mare alla selvaggina, la proposta gastronomica è una continua sperimentazione nata dalla spasmodica curiosità e dalla forte volontà di mettere a proprio agio gli ospiti. Ogni anno nei Lab vengono presentati dieci piatti inediti, che si affiancano al percorso Classico delle proposte storiche, come l’anguilla affumicata, albicocca, alloro e rafano.

Uliassi, Senigallia - Via Banchina di Levante, 6 - Senigallia

Locanda Perbellini al mare - Bovo Marina

Una locanda immersa in 10 Km di spiaggia libera rurale affiancata da una suggestiva pineta, in cui si fondono Cultura, Storia e Natura. Locanda Perbellini al mare è un ristorante sulla spiaggia che nasce da una ex trattoria a conduzione familiare. Il locale, immerso in un contesto naturale e paesaggistico di estrema bellezza, racchiude il fascino della Sicilia con essenzialità. Un luogo quasi mistico, lontano dalla città, dove riposare e godere della quiete, con la prerogativa di gustarsi la magia di un tramonto sul mare.

L’innovativa cucina dello Chef Giancarlo Perbellini fa rivivere la semplicità della gastronomia siciliana con una cura minuziosa e una passione sviscerale. Ricca di sapori della tradizione, ma allo stesso tempo con un tocco di innovazione, le proposte gastronomiche della locanda (come caesar con tataki di aguglia imperiale, scarola brasata e pane alle olive) rappresentano il giusto legame tra conservazione e contemporaneità, con uno spirito attento e appassionato.

Locanda Perbellini al mare - Bovo Marina - Montallegro (AG)

Da Tuccino - Polignano a Mare

La storia del Ristorante inizia con papà Vito, per tutti Tuccino, che alla fine degli anni ’60 decide di fare da mangiare nella sua baracca di legno e stuoie di canne dove vendeva cozze e frutti di mare.

L’accoppiata con la moglie e ottima cuoca Tonetta fa crescere il locale, che negli anni ’70 si trasferisce in locali più accoglienti e curati per diventare l’attuale ristorante con splendida vista sul mare. Con il figlio Pasquale continua la tradizionale cura per le materie prime, scegliendo personalmente il pesce ogni mattina. Non solo fresco ma perfetto e sublime. Cultore della perfezione e della più preziosa qualità, il team di Tuccino è fortemente legato alle ricchezze che offre il mare pugliese (scampi, gamberi viola di Gallipoli, cozze nere, cozze pelose, tartufi bianchi di mare, allievi, noci, moscardini e polpi crudi arricciati), trasformandole in piatti unici e ricchi di gusto come gli Spaghettoni con gamberi rossi, bottarga di muggine e scalogno.

Da Tuccino - Via S. Caterina, 69/F Polignano a Mare (BA)

La Lucciola - Castiglioncello

Nella suggestiva Baia di Castiglioncello incorniciato da una pineta secolare sorge il bar ristorante "La Lucciola" ubicato presso gli storici "Bagni Ausonia". Grazie alla posizione favorevole che lo ripara dai venti e dall'umidità, è il luogo ideale per pranzare all'aperto. In estate il locale offre per il pranzo piatti semplici di pesce, fritture croccanti e ricche insalate mentre per la sera il menù si sviluppa in pietanze di mare dal gusto ricercato, sapori delicati e presentazioni curate nei minimi particolari. Ogni settimana il menù viene ristudiato per permettere agli ospiti di poter assaporare ogni volta qualcosa di diverso e stuzzicante agli occhi e al palato, godendo della suggestiva vista livornese.

La Lucciola - Lungomare A. Vespucci 1 - Castiglioncello - Rosignano Marittimo - Livorno

Capo Nord - Isola d’Elba

Il Ristorante Capo Nord, al centro della spiaggia della Fenicia a Marciana Marina, presenta un ambiente elegante, luminoso, semplice, dotato di una terrazza in cui mangiare nella bella stagione e di una sala interna incorniciata da trasparenti vetrate che permettono di godere di una vista incredibile. L'arredamento ricorda quello di una barca d'epoca in legno, che arricchisce una cucina creativa ricca di ricette tipiche locali. Piatti a base di pesce fresco come gli Spaghettoni artigianali Mancini aglio olio con bottarga di tonno rosso, panura croccante e polvere di limoni e carne di alta qualità vengono serviti in uno scenario mozzafiato. Con la forza della semplicità, in mezzo a primi elaborati ed innovativi, sono molte le ricette tradizionali che delineano un grande legame affettivo, un amore per l'Elba che arriva dritto al cuore delle persone che entrano a mangiare. Il locale dispone inoltre di un’ampia cantina vini, con selezione ben pensata delle 600 etichette da parte del proprietario, sommelier dal 1992.

Capo Nord - Isola d’Elba - Localita' La Fenicia, Marciana Marina (LI)

Il Gazebo - Alassio

Con il suo design asciutto e lineare il Gazebo Restaurant si contraddistingue nella Riviera Ligure per i suoi colori neutri e gli oggetti minimal che adornano la tavola. Adagiato sulla spiaggia privata del Grand Hotel Alassio Beach & SPA resort, questo tempio dei sapori offre agli ospiti un'esperienza esclusiva che coniuga il piacere del buon cibo con la magnifica vista del golfo alassino. Raffinati i menù gourmet e i piatti dello chef Roberto Balgisi, improntati ad una cucina creativa in continua evoluzione, perfettamente bilanciata tra ricercatezza e semplicità, esaltazione del gusto e freschezza della materia prima. “Parto dalla mia tradizione e ne rielaboro vecchie ricette “rinfrescandole” e amo contaminare i miei piatti con ingredienti provenienti da terre lontane.” Tra gli highlight del Gazebo spiccano: Spaghettoni al torchio, risotto Carnaroli con granchio blu, carote, lime e ricotta affumicata, pacchero arricciato con seppia di Porto di Santo Spirito, crema di burrata, salsa di cozze, polvere di cipolla belendina e lamponi. Grande novità di questa estate sono gli stagionati di mare come ad esempio il salame di spada al curry e arance, il salame di tonno rosso al finocchietto oppure il salame di orata alla paprica e sesamo.

Il Gazebo - Alassio - Via Antonio Gramsci, 2, Alassio (SV)

Isola del Pescatore - Santa Severa

A 50 chilometri a Nord di Roma, la splendida località di Santa Severa ospita Isola del Pescatore, un ristorante che offre una vista mozzafiato e una cucina di alta qualità. La frazione di Santa Marinella, famosa località balneare della Capitale, è la meta ideale per trascorrere le vacanze in Italia facendosi coccolare dal buon cibo e dalle onde tirreniche. La splendida vista sul mare ed il castello medievale di Santa Severa arricchiscono l’offerta gastronomica del locale, basata principalmente sul pesce di qualità, impeccabile nella freschezza e nel gusto. La presentazione dei piatti e la combinazione delle materie prime, rende un pranzo o una cena un'esperienza di gusto indimenticabile, trascorrendo dei giorni spensierati lontano dal caos della metropoli. Un modo efficace per dimenticare lo stress urbano concedendosi una pausa ricca di piacere e relax, grazie all’accurata cucina del Ristorante e al comfort di un luogo così caloroso e ospitale. Assolutamente da provare la frittura di pesce misto.

Isola del Pescatore Via Cartagine, 1, Santa Severa (RM)

Il Bikini - Vico Equense

Erano gli anni ‘50 quando la Famiglia Scarselli scoprì per caso una piccola spiaggia alle porte di Sorrento, da cui nacque uno degli stabilimenti balneari più frequentati della penisola. Con il passare degli anni, grazie a una dinamica tradizione familiare, il locale si è contraddistinto per una vocazione innata all’ospitalità e al gusto antico dello stare bene insieme. Oggi Il Bikini si caratterizza per un’offerta completa tra mare, gusto e propone un ricercato percorso gourmet. Lo stile, legato alle proprie origini, lo rende unico e conserva l’eleganza e la raffinatezza vagamente retrò degli anni ‘50. Da oltre 60 anni Il Bikini è riconosciuto come uno dei luoghi più suggestivi della Penisola Sorrentina, una baia incontaminata dove ancora oggi si rispetta l’armonia della natura e si gusta l’essenza della cucina campana grazie a piatti come la pasta ripiena di zuppa di pesci di scoglio.

Il Bikini km 13,9, Strada Statale 145 Sorrentina, Vico Equense (NA)

The Cesar - Ladispoli

Il Ristorante The Cesar all’Hotel Posta Vecchia di Ladispoli offre una vista seducente e una cucina prelibata tra tradizione e contemporaneità. La mise en place è semplice ed essenziale per lasciare al centro del palco la straordinaria cucina dello Chef Antonio Magliulo. “Si deve essere in grado di mangiare un piatto anche a occhi chiusi, riconoscendo ogni ingrediente senza guardare, lasciando a ogni sapore il suo momento” sostiene lo Chef, una promessa che è immediatamente mantenuta non appena si assaggia il pane croccante fatto in casa, accompagnato da un eccezionale olio aromatico. Ogni giorno vengono proposti nuovi ingredienti, sempre rispettando il ciclo delle stagioni, creando piatti unici come l’hummus di ceci con gamberi o l’ombrina, zucchine alla scapece e crema di cozze.

The Cesar Via Palo Laziale, Ladispoli (RM)

Belvedere - Punta Ala

Il Ristorante Belvedere è il ristorante del Baglioni Resort Cala del Porto che offre la possibilità di ammirare i magnifici tramonti della natura toscana grazie alla magnifica vista sull’elegante porto e sull’immensità del Mar Tirreno che si estende con la vista fino alla Corsica.

Lo Chef Giuseppe Angelucci propone ogni giorno un menù diverso che, unito alla Gran Carte, permette una vasta scelta di piatti, una molteplicità di sapori e profumi di terra e di mare. Il mare cristallino, il verde dei prati, il nero delle rocce, il bianco delle spiagge, il fuoco dei tramonti.

I tramonti più suggestivi della Toscana rendono l’elegante e raffinato ristorante ancora più speciale, rendendo indimenticabili le esperienze gastronomiche di una terra ricca di storia e tradizione, ma che da sempre è riuscita a proiettarsi verso il futuro, intercettando gli stimoli del domani e integrandoli con sapienza alle classiche abitudini.

Belvedere Via Cala del Pozzo, Punta Ala, Castiglione Della Pescaia (GR)

Di

Indira Fassioni