Aperitivo: terrazze con vista

La cucina stellata non va in vacanza

Meravigliose terrazze con affaccio panoramico sulla città, ammirando il tramonto al fresco e con l'aperitivo in mano, lontani dal rumore e dal traffico: tra le usanze più gettonate della

movida estiva

piacevole pausa di relax

scoperta di alcuni dei rooftop bar

Milano e Roma

travolgente meta europea

c’è quella di godere di unabevendo e mangiando open-air. Il nostro Paese offre innumerevoli scenari per ammirare le città e i suoi scorci dall’alto, dal mare alla montagna, dalle colline alle isole. Ecco un breve tour allain cui fare aperitivo a, con qualche consiglio per una

MILANO

Sky Terrace Bar

Nello storico e raffinato quartiere di Brera, la terrazza panoramica all’ottavo e ultimo piano dell’Hotel Milano Scala, scandisce da qualche anno la stagione degli aperitivi milanesi come una delle location di maggiore tendenza. Seguendo la filosofia green che contraddistingue da sempre questo Green Boutique Hotel 4 stelle – il primo di Milano a “zero emissioni” e con un vero e proprio orto al suo interno – lo Sky Terrace Bar è un luogo speciale dove poter gustare un ottimo aperitivo “a passo 0” circondati da una vista sul quartiere di Brera, sul Castello Sforzesco, le guglie del Duomo e lo skyline moderno della città.

I cocktail della barlady Sara Panzieri sono sempre accompagnati da finger food (naturalmente di ispirazione “green”), ideati dallo Chef Fabio Castiglioni, e serviti in simpatiche cassette della frutta, con proposte che si rinnovano periodicamente.

Terrazza Gallia

Affacciandosi su Piazza Duca D’Aosta, l’Hotel Gallia è un luogo molto frequentato dai turisti per via della sua vicinanza con la stazione Centrale. Sempre più apprezzata la cucina dei fratelli Lebano, allievi dei Cerea. La loro cucina mediterranea, abbinata a una cantina di grande qualità, è diventata un punto fermo del complesso, tra eccellenti materie prime e un’innovativa sperimentazione. La vista panoramica di cui godono gli ospiti li immerge in una visione a 360° di una Milano in movimento, nel pieno della sua sprizzante vitalità.

Ceresio7

Sul tetto dello storico palazzo ENEL c’è uno dei rooftop più trendy della città di proprietà dei gemelli Dean e Dan Caten che hanno fondato il marchio Dsquared2. Ha una vista mozzafiato a 360 gradi sul panorama cittadino e si può fare l’aperitivo a bordo di una delle due piscine. Durante la bella stagione è anche possibile prenotare le Cabanas godendo dei raggi di sole milanesi sorseggiando un cocktail in compagnia con vista. Ottimi i cocktail e la cucina non smentisce mai grazie ad Elio Sironi.

ROMA

Divinity Terrace

È la terrazza del The Pantheon Iconic Rome Hotel, struttura alberghiera esclusiva nel cuore della Capitale, a due passi dal Pantheon. E trae ispirazione dal tempio dedicato a tutte le divinità, di cui ne richiama lo stile con pregiati pavimenti in marmo e ricercati dettagli in ottone.

Con la sua vista, che è una delle più belle che si possano immaginare, il Divinity Terrace Lounge Bar si presenta come uno spazio unico, dalle grandi aspirazioni, da vivere dalla prima colazione fino all’after theatre. Dove godere, oltre che del panorama, di un’esperienza gastronomica indimenticabile, firmata dal blasonato chef Francesco Apreda, che per la terrazza ha studiato un format originale: diverse postazioni, ognuna con le proprie caratteristiche, ma unite da un fil rouge dove gusto, stile ed estro la fanno da padroni. Tandoori, pizza e tapas di gran livello si accompagnano a una drink list (curata dal bartender Mirko Zaccaria) che spazia tra grandi classici del bere italiano e internazionale e signature dedicati alle divinità dell’antica Roma.

Zuma

Situato nel palazzo Fendi, Zuma è una delle mete più trendy del momento, presentando un design curatissimo e ultramoderno: un ristorante con cocktail bar dedicato alla cucina esotica e alle bevute inusuali, dove tutto è pensato in stile izakaya, per favorire la condivisione. Sushi, sashimi e wagyu vengono gustati all’aperto accompagnati da un buon drink o da un calice di vino, facendo fede alla filosofia di un mondo globalizzato e interconnesso. Ogni proposta del menù è infatti caratterizzata da combinazioni con un nome conosciuto in diversi angoli del mondo e un’idea legata al contemporary japanese dining.

The Court

Proprio nei pressi del Colosseo e del Ludus Magnus, The Court è il cocktail bar del prestigioso Hotel Palazzo Manfredi. È Matteo Zed a versare al balcone le sue affascinanti combinazioni, come un vero e proprio alchimista. Grazie alle esperienze lavorative accumulate in giro per il mondo in location esclusive, il bartender Amaro-obsessed firma stagionalmente drink list sperimentali, dove ogni cocktail è preparato con tecniche rivoluzionarie assorbite durante i viaggi. I Signature, dunque, sono sempre da scoprire, mentre i Classics, sono gli irrinunciabili che non andranno mai fuori moda. La vista è impagabile: una Roma imperiale e fiera vi travolgerà con la sua magnificenza, facendovi sentire nel cuore della Caput Mundi.

PARIGI

Monsieur Restaurant

Spostandoci nella Capitale dell’Amore per eccellenza, in 7 Rue de Berr si trova il Monsieur Restaurant. Vicino al Lancaster, un hotel a 5 stelle da sogno costruito nel 1889 dal nobile spagnolo Santiago Drake del Castillo e trasformato in seguito dall’albergatore svizzero Emile Wolf, il ristorante offre delle proposte gourmet ed esclusive. Come le squisite pietanze dello Chef Sébastien Giroud che prepara i suoi piatti con materie prime francesi d’eccellenza, serviti in ambienti lussuosi e nell’affinato cortile all’aperto.

MADRID

Ático -The Principal Madrid

Atterriamo in Spagna, più precisamente nella sua meravigliosa Capitale. Una delle terrazze più belle di Madrid è Atìco, un ristorante gourmet dove gustare i piatti del famoso cuoco Ramón Freixa, Chef catalano premiato da Michelin e Sun Repsol. Il locale si trova al sesto piano del Principal Madrid Hotel ed è pronto ad accogliervi per farmi immergere nella cultura madrilena più verace, ma anche quella più pullulante di contemporaneità e innovazione.

LISBONA

Varanda do Ritz

Rimanendo nella penisola iberica, anche il Portogallo offre delle magnifiche proposte per ammirare le più belle città dall’alto, godendo di una vista mozzafiato e di una cucina curata nel dettaglio. Come la Varanda do Ritz di Lisbona, la terrazza del famoso Ritz Four Season Hotel. Qui è lo Chef francese Pascal Maynard a curare piatti esclusivi che nascono da una visione partecipativa, che unisce culture culinarie diverse creando per gli ospiti un’esperienza conoscitiva unica.

ROTTERDAM

Ristorante Chung

Se invece la vostra curiosità è diretta verso il nord Europa, il Chung Restaurant a Rotterdam, in Olanda è uno dei locali con terrazza più belli della nazione. Qui troverete piatti di cucina asiatica accompagnati da vini pregiati e cocktail buonissimi, oltre che un magnifico panorama da cui esplorare la splendida città, immersa tra natura e laborioso fermento urbano.

Di

Indira Fassioni