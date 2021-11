Ricette di pasticceria salata al top

È stata premiata Migliore Pasticceria Salata d’Italia proprio dal Gambero Rosso nel 2018 ed ora, affiancata da altre nove eccellenze dell’arte bianca, Pasticceria Martesana svela quattro inedite ricette salate nel nuovo libro “La Grande Pasticceria Salata” del Gambero Rosso GRH, presentato a Host Milano e disponibile in libreria.

Il volume racchiude quaranta proposte per aperitivi, lunch e brunch di ogni stagione ideate da Vincenzo Santoro, Domenico Di Clemente e altri nove Maestri dell’arte bianca, rendendo protagonista una pasticceria meno esplorata di quella dolce ma sempre più apprezzata e altrettanto creativa.

Pasticceria Martesana ha ideato per l’occasione quattro ricette che ben rispecchiano i suoi valori: materie prime semplici e di prima qualità, lavorazioni attente e cura per i dettagli. Due sono amuse-bouche freschi e dal carattere estivo come i Capricci allo stracchino e ricotta di pecora, gelatina di pomodoro e pesto al pistacchio e basilico, preparati con pan di spagna al pomodoro e al pistacchio salato, e la Focaccia al grano arso, nero di seppia e salmone all’aneto con una crema di Philadephia, limone e finocchietto selvatico.

Non manca quindi un piatto ideale per le festività in famiglia come l’Albero gastronomico, un pandoro salato perfetto per essere farcito con salumi, tartare di carne o pesce o verdure di stagione.

Il Trittico salentino nasce invece come omaggio ai sapori della Puglia, terra natale di Vincenzo Santoro e Domenico Di Clemente, che i Maestri racchiudono in tre lievitati: un panino bianco con cicorietta selvatica purea di favetta, uno verde con crema di cime di rapa e acciuga salata e uno rosso con polpetta di manzo e salsa al sugo salentino.

Commenta Vincenzo Santoro “Come Martesana siamo orgogliosi di essere stati coinvolti insieme a tanti stimati colleghi per questo nuovo volume del Gambero Rosso. Già da qualche anno abbiamo iniziato a estendere le tecniche della pasticceria dolce al mondo dei salati per proposte sempre più moderne e creative, nel sapore come nella forma, per cui la nostra clientela sta dimostrando un interesse sempre maggiore. Siamo felici di poterla così coinvolgere anche a casa con le nostre ricette, che diventano un momento di condivisione in cui portare a tavola tante proposte nuove e gustose”.

Di Indira Fassioni