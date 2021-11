Le cene stellate de Il Moro di Monza

Quattro serate stellate al ristorante Il Moro di Monza, una alla settimana, per provare la cucina a stelle di tutta Italia. I fratelli Salvatore e Vincenzo Butticè realizzeranno quattro cene placée a quattro mani, su prenotazione.

Gli appuntamenti con gli Chef 1 Stella Michelin

Il primo appuntamento è mercoledì 17 novembre con lo Chef Alessandro Ferrarini del ristorante Francomare di Marina di Pietrasanta; a seguire, mercoledì 24 novembre con Chef Theo Penati del ristorante Pierino a Viganò Brianza; giovedì 2 dicembre con lo Chef Terry Giacomello e, infine, giovedì 9 dicembre con Chef Marcello Corrado del ristorante Perillà di Castiglione d'Orcia (Siena).



Il menu del 17 novembre - Chef Alessandro Ferrarini e Fratelli Butticè



Il Benvenuto della Famiglia Butticè

Antipasto mare: Gambero Biondo crudo, ravanelli, ceviche e caviale italiano (Ferrarini)

Antipasto mare cotto: Polpo imbufalito (Butticè)

Primo brodoso: Consommè di gallina e riccio di mare (Butticè)

Primo asciutto: Risotto cime di rapa, acciughe e vongole veraci (Ferrarini)

Secondo mare: Pescato, carciofo e patata Bologna (Butticè)

Secondo terra: Ossobuco in Versilia (Ferrarini)

Il dessert: Era la Cassata (Butticè)



In abbinamento Franciacorta Pas Dose delle Cantine Camossi; Malvasia Myo delle Cantine Zorzettig; Bolgheri superiore Piastraia delle Cantine Satta; Passito di Noto delle Cantine Planeta.



Il Moro di Monza, il ristorante gourmet della famiglia Butticè



Il savoir fair e il gusto per l'accoglienza di una famiglia siciliana coesa come quella dei fratelli Butticè, che dal 1996 propone una cucina gourmet di chiara vocazione siciliana con il ristorante Il Moro. Salvatore Butticé, dopo una carriera in sala, oggi è lo chef del ristorante insieme a Vincenzo Butticé, general manager di tutti i progetti della famiglia, e Antonella Butticé, sommelier de Il Moro.



Il Menu de Il Moro



“Viaggio in Sicilia” racconta l'essenza della territorialità siciliana in un menu da 8 portate che crea un connubio tra i prodotti con cui i fratelli Butticè sono cresciuti, come la mandorla di Raffadali, le prugne nere di Sicilia, il pomodoro alla carrettiera , il suino dei Nebrodi, fino alla scoperta di nuovi piccoli produttori di nicchia che hanno iniziato a coltivare mango e curcuma in Trinacria.

Il pane viene realizzato due volte al giorno in casa usando solo antichi grani siciliani che necessitano circa 36 ore di lievitazione con la tecnica del lievito madre. Ma nell'esperienza de Il Moro si mescolano anche tanti piccoli produttori che la famiglia Butticé ha conosciuto e apprezzato dal 1996, quando hanno aperto il locale e che sono il fil rouge della loro storia familiare, dalla natia Sicilia alla Lombardia che li ha accolti ed è ora la loro casa.

Tra i piatti signature: Ostrica e mandorla di Raffadali (un assoluto di mandorla); il Polpo Imbufalito; i Bottoni con ragusano, pomodoro alla carrettiera e mitili; i Paccheri Senatore Cappelli, pistacchio di Raffadali e gamberi di Marzara.



La carta dei vini racconta i terroir della regione più vicine alla filosofia del ristorante, Sicilia e Lombardia, in una ricerca verso tante piccole realtà con cui costruire un'ottima qualità prezzo per 450 etichette.





