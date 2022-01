DIFFICOLTA facile

Nel numero di Cotto e mangiato magazine di gennaio trovate molte idee da sperimentare con un ingrediente che sembra una patata ma sa di carciofo: il topinambur. Ricco di proprietà, buonissimo sia crudo in insalata, che cotto al forno, in padella o fritto è perfetto nelle minestre come la Vellutata di topinambur cipolla caramellata. Un comfort food perfetto per cremosità e gusto agrodolce con la presenza delle cipolle caramellate che regalano un tocco particolare all'insieme. Tutta da provare per farsi conquistare.