Il nuovo numero dal 4 gennaio è in edicola

Sfogliando il numero di Cotto e mangiato magazine di Gennaio si ha l’idea di essere accolti nel nuovo anno con un caldo abbraccio che sa di casa con ricette confortanti come quelle delle polpette.

Tonde, morbide, immerse nel sugo o croccanti sono irresistibili in ogni forma. Ne troverete ben 20 versioni differenti per accontentare tutta la famiglia.

Da provare o da riscoprire le virtù del topinambur chiamato anche “tartufo di canna” o “carciofo di Gerusalemme”: è buonissimo sia crudo in insalata, che cotto al forno, in padella o fritto, da solo o abbinato ad altri tuberi e ortaggi. Potrete scoprire la sua versatilità e come utilizzare le sue tante versioni scenografiche per far colpo a tavola.

Crostacei alla Catalana per chi ama il pesce: quante declinazioni conoscete per consumare queste prelibatezze?

Troverete anche i più classici dei comfort food per aiutarci a superare i rigori invernali: le minestre tipiche regionali e i brodi di una volta.

E cosa c’è di più amato al mondo se non il cioccolato? E’ vero che le Feste sono appena terminate ma non per questo dobbiamo abbandonare uno dei nostri “amici” più cari. Quindi contribuiamo a mantenere alto il nostro buon umore con le proposte golose facili e veloci contenute in questo numero.

Sempre mitiche le ricette di Tessa Gelisio: subito pronte e squisite, ogni portata un successo!

Le ricette svuotafrigo sono più che mai necessarie in questo momento per aiutarci ad utilizzare al meglio tutto ciò che non abbiamo consumato. Vedrete che belle idee potrete portare in tavola riutilizzando ciò che avete già acquistato.

La rivista sarà disponibile in edicola a € 1,50 oppure con il termometro da cucina a € 9,99