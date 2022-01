Tra le ricette svuotafrigo pubblicate nel numero di gennaio di Cotto e mangiato magazine troverete una fantastica Terrina di salmone che vi permetterà di utilizzare il salmone che non avete consumato. Potete servirla su un letto di rucola , accompagnata da una gradevole maionese aromatizzata all’arancia . Sicuramente buonissima, avrà anche un impatto scenografico in tavola.

PROCEDIMENTO

Lavate e asciugate l’erba cipollina, il prezzemolo e il limone. Tagliuzzate l’erba cipollina, tritate il prezzemolo, grattugiate la scorza del limone e spremetene il succo. Riducete il salmone in pezzi e mettetelo in un mixer. Aggiungete il trito di erbe aromatiche, la scorza e il succo di limone, le uova sgusciate e frullate il tutto. Montate a parte la panna per qualche minuto e incorporatela al composto di salmone. Aggiustate di sale, spolverate con il pepe rosa e mescolate delicatamente.

Imburrate uno stampo di circa 22-24 cm di lunghezza, ricopritelo con carta forno e imburrate leggermente anche la carta. Disponete sul fondo dello stampo qualche fettina di salmone affumicato, versateci sopra una parte del composto e livellate con una spatola. Procedete a strati alternando fette di salmone e composto. Terminate con uno strato di composto in superficie. Coprite lo stampo con un foglio di carta stagnola, mettetelo in una teglia ricoperta di acqua per 2/3 e infornate per circa 40 minuti a 180°C. Eliminate la carta stagnola dallo stampo e continuate la cottura per 8-10 minuti. Sfornate la terrina, fate raffreddare e servitela guarnita con steli di erba cipollina e aneto fresco.

Provate le altre ricette del magazine di "Cotto e mangiato"