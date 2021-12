Se volete preparare un dolcetto salutare e buonissimo da dedicare a grandi e piccini , fate questo semplicissimo Croccante ai semi di sesamo e vedrete che successo riscuoterete. Se vorrete, potrete creare dei piccoli snack monoporzione protetti da cartaforno chiusi a caramella e ornati da un simpatico fiocco rosso . Potrebbero essere un simpatico segnaposto per la cena dell'ultimo dell'anno . Troverete questa e molte altre idee golose nel numero di dicembre di Cotto e mangiato magazine.

PROCEDIMENTO

Tostate qualche minuto i semi di sesamo in un pentolino antiaderente, toglieteli dal fuoco e teneteli da parte.



Sciogliete nello stesso pentolino il miele e lo zucchero e proseguite la cottura a fuoco dolcissimo fino a ottenere un colore ambrato.



Preparate un foglio di carta forno.



Versate i semi tostati nel caramello e mescolate velocemente perché il composto tenderà a solidificare in fretta.



Versate il composto sul foglio di carta forno, coprite con un altro foglio e stendetelo allo spessore di 0,5 mm con un mattarello.



Lasciate solidificare il croccante di sesamo in frigorifero per un’ora prima di tagliarlo in barrette.

Provate le altre ricette del magazine di "Cotto e mangiato"