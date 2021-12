Il nuovo numero vi aspetta in edicola dal 7 dicembre

Nel numero di Cotto e mangiato magazine di Dicembre potrete trovare tutte le indicazioni per godere delle prossime Festività con le ricette dei Dolci di Natale: torroni, croccanti, pandorini, creme per personalizzare la vostra tavola e renderla davvero unica.

Sfiziose, nutrienti e ricche di gusto le lasagne sono il primo piatto a cui si pensa quando ci sono delle occasioni speciali : ne troverete ben 20 varianti con cui far volare la fantasia anche tutto il mese, cambiando quasi ogni giorno.

Non dimentichiamo la tradizione: mangiare le lenticchie a Capodanno è un rito augurale sin dai tempi degli antichi romani ma oggi sono apprezzate anche per i loro valori nutrizionali e la bontà indiscussa. Da provare assolutamente, le versioni proposte in questo numero.

Anche i funghi sono perfetti da preparare in questa stagione, gustosissimi da abbinare alla pasta e al pesce. Champignon, prataioli, pioppini, shiitake avrete solo l’imbarazzo della scelta per consumarli come contorno o per arricchire di sapore altre pietanze.

Le ricette svuotafrigo ci vengono in aiuto per recuperare dopo eccessi e stravizi con zuppe e vellutate: ricette calde e gustose con ingredienti perfetti per i freddi di questo periodo.

Tra le ricette di una volta troverete piatti tipici della cucina italiana “di recupero” per preparare degli sformati saporiti dai sapori tradizionali.

Sempre mitiche ricette di Tessa Gelisio: subito pronte e squisite, ogni portata un successo!

La rivista sarà disponibile in edicola in 2 versioni: con lo SPECIALE NATALE allegato (4,99 €) oppure con gli stampini per i biscotti 3D (7,00 €).