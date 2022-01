DIFFICOLTA facile

Il numero di gennaio di Cotto e mangiato magazine è ricco di ricette perfette per coccolare i sensi come quella degli Spiedini di polpette e cipolle rosse. Oltre che gustosissimi grazie alla presenza agrodolce delle cipolle rosse che contrasta piacevolmente con il sapore delle polpette, gli spiedini saranno anche un piatto particolarmente scenografico da portare in tavola.