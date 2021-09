DIFFICOLTA facile

Vi siete mai fatti sedurre dal radicchio? Le sue tante varietà sono un piacere per l'occhio e il suo gusto amarognolo lo rende estremamente versatile in cucina. Può essere utilizzato sia cotto che crudo e nel numero di settembre di Cotto e mangiato magazine troverete tante idee fantastiche e buonissime da sperimentare come questa Torta salata con radicchio. Pochi ingredienti, molto gusto per un piatto da applauso!