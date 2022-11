La ricotta è uno dei formaggi più leggeri, si presta a molteplici usi in cucina, dal dolce al salato. La torta pere e ricotta vi permette di utilizzarla al meglio specialmente se ne avete in quantità e dovete consumarla prima che scada. L' abbinamento con le pere crea un perfetto abbinamento gourmand che delizierà il palato di tutti. Questa e molte altre ricette deliziose potrete trovarle nel numero di Cotto e mangiato magazine di novembre .

limoni non trattati

lievito per dolci

PROCEDIMENTO

Grattugiate la scorza dei limoni e spremetene il succo.

Lavate e sbucciate le pere, tagliatene 2 in cubetti e 2 in fettine. Ponete le pere in una ciotola e irroratele con il succo di limone.

Sgusciate le uova e separate i tuorli dagli albumi. Montate a neve gli albumi in una ciotola con le fruste elettriche.

Mettete lo zucchero, gli albumi e i semi di vaniglia estratti dal baccello in una ciotola capiente e lavorateli con le fruste elettriche fino ad avere un composto spumoso. Unite la ricotta e mescolate.

Setacciate la farina e aggiungetela poco alla volta insieme al lievito e alla scorza di limone. Unite anche i cubetti di pera al composto e mescolate bene. Incorporate infine gli albumi poco per volta con un movimento dal basso verso l'alto per ottenere un impasto omogeneo.

Rivestite la tortiera con la carta forno, versate il composto all'interno e livellatelo con la spatola.

Decorate la superficie con le fettine di pera, disponendole a raggiera, e spolverate con 1 cucchiaino di zucchero. Infornate per circa 50 minuti a 180°C.

Sfornate la torta, fatela raffreddare e cospargetela di zucchero a velo.

