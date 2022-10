Il nuovo numero è in edicola dal 2 novembre

Il numero di novembre di Cotto e mangiato Magazine offre una grande varietà di ricette per creare infiniti menù.

Fatevi conquistare dalle vellutate, comfort food per eccellenza: colorate, gustose e fumanti sono uno dei primi piatti più apprezzati grazie alla loro versatilità e semplicità.

Da riscoprire un prezioso ortaggio a radice dal sapore zuccherino: la barbabietola è estremamente versatile e porta allegria e sapore nelle preparazioni. Basta farsi guidare dalle ricette proposte nel numero di questo mese per mettere in tavola delle pietanze apprezzatissime.

Tenete sempre a portata di mano le ricette svuotafrigo: nel caso in cui abbiate lasciato da parte piccoli pezzetti di formaggio e non sapete come utilizzarli vi torneranno molto utili per realizzare delle gustosissime ricette anti-spreco.

Un must di questo periodo è senza dubbio la polenta, piatto povero ma tanto buono che si abbina facilmente a qualsiasi altro ingrediente. Troverete proposte con farina di mais bianco, integrale o taragna tanto per far volare la fantasia e la gola!

Per realizzare dei dessert davvero particolari, potrete utilizzare una sac à poche: troverete delle idee semplici e divertenti che vi faranno familiarizzare con questo utile strumento.

Per portare un tocco di originalità in tavola potrete seguire le ricette sfiziose e subito pronte di Tessa Gelisio.

La rivista sarà in vendita in edicola a € 1,70

Potrete anche acquistare la rivista + sac à poche, € 8,99