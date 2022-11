Polenta al Parmigiano con funghi e uovo in camicia

DIFFICOLTA facile

Una ricetta semplice, di quelle che fanno pensare con tenerezza alle serate in cui cerchiamo nel cibo un rifugio del cuore. Ricca di gusto e di proteine, ha come ingrediente principale la polenta uno dei piatti “poveri” per eccellenza. Preparata tradizionalmente nel paiolo in rame, oggi si può utilizzare la tipologia, come in questa ricetta, a cottura rapida. Nel numero di novembre di Cotto e mangiato magazine, potrete trovare diverse preparazioni con varianti molto stuzzicanti sul tema.