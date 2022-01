Torta cioccolato e cocco senza cottura

Questo dolce semplice e golosissimo è solo una delle tante proposte che trovate nel numero di gennaio di Cotto e mangiato magazine a base di cioccolato , noto anche come il cibo degli dei . In unione alla panna e al cocco , gli altri due ingredienti base della ricetta, renderanno irresistibile ogni fetta di questo dessert.

PROCEDIMENTO

Per le basi al cioccolato

Frullate i biscotti con il burro fuso freddo e il pizzico di sale. Versate circa 2/3 del composto in uno stampo apribile del diametro di 22-24 cm, imburrato e rivestito con carta forno. Livellate la base e riponete in frigorifero.

Per il ripieno al cocco



Ammollate la colla di pesce in poca acqua. Portate il latte a sfiorare il bollore, fatelo leggermente raffreddare fuori dal fuoco e aggiungete la colla di pesce strizzata. Montate la panna aggiungendo poco alla volta lo zucchero a velo. Unite alla panna montata con movimenti delicati la farina di cocco e il latte ormai freddo. Versate il ripieno al cocco sopra la base già preparata, e riponete in frigorifero per un’ora.

Riprendete lo stampo, versate il composto di biscotti avanzato, livellatelo con delicatezza e riponete nuovamente il dolce in frigorifero, coperto con pellicola per 3 ore, meglio una notte. Togliete la torta al cioccolato dallo stampo, decoratela a piacere con farina di cocco e servitela in quadrati o triangoli.

