Questa della Tartiflette con pancetta e reblochon è una delle tante ricette nel magazine di Cotto e mangiato di febbraio a base di formaggio , uno degli ingredienti più amati del pianeta. È una ricetta rustica tipica della Savoia francese e prende il nome dalla patata , altro ingrediente principale, che in savoiardo si chiama “ tartiflà ”. Il Reblochon è un formaggio francese a pasta pressata, prodotto da latte crudo di vacca. Come indicato negli ingredienti, se non lo trovate, potrete sostituirlo con il taleggio, il camembert o il brie. E' sicuramente una ricetta ricca e golosissima da provare nelle serate fredde di febbraio.

PROCEDIMENTO

Cuocete le patate in abbondante acqua salata per 10-15 minuti, dovranno risultare tenere ma senza sfaldarsi. Nel mentre, mondate e affettate finemente la cipolla a rondelle, ponetela in una padella antiaderente con il burro fuso e fatela cuocere a fuoco molto basso.

Sfumate con il vino bianco e proseguite la cottura fino a quando la cipolla risulterà morbida.

Lasciate raffreddare completamente le patate una volta cotte, sbucciatele e tagliatele a dadini.



Ponete in una ciotola la pancetta a listarelle e amalgamatela delicatamente con le patate, la cipolla e la panna. Regolate di sale e di pepe. Versate il composto in una pirofila e disponete una o due forme di reblochon in base alle dimensioni.

Infornate nel forno statico già caldo a 250°C per 15 minuti, fino a quando il formaggio sarà fuso e il composto dorato e croccante.

Sfornate la tartiflette, lasciatela intiepidire per qualche minuto e servitela.

