Il nuovo numero sarà in edicola da martedì 1 febbraio

Giornate fredde e ancora troppo corte ci costringono a sognare la primavera e a consolarci con le irresistibili ricette proposte nel nuovo numero di Cotto e mangiato magazine. A partire da quelle dedicate al formaggio protagonista amatissimo delle ricette facilmente realizzabili in cui scoprirete inediti accostamenti e originali proposte esotiche.

Per tirarci su il morale e le difese immunitarie ci vengono in aiuto le ricette con le arance, ottime anche per accompagnare un ingrediente principale e spettacolari da utilizzare nell’impiattamento. Ottima occasione per conoscere le tante varietà esistenti e l’utilizzo più corretto e mirato.

L’occasione di festeggiare il Carnevale sarà galeotta per cucinare dolci squisiti: alcuni classici altri più particolari da provare e gustare in famiglia. Sbizzarritevi anche con le ricette regionali per conoscere "nuove" tradizioni.

A chi non piace il pollo fritto? Uno spettacolare finger food declinato in ben 5 versioni provenienti da ogni parte della Terra.

Le ricette di Tessa vi garantiranno un menù veloce dall’antipasto al dolce che vi conquisterà per sapore e originalità.

Le ricette svuotafrigo sono sempre delle buone idee per utilizzare ciò che non è stato consumato e con pochi tocchi può essere trasformato, valorizzato e soprattutto non sprecato.

