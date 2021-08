Il Tabulè con spiedini di salmone è una ricetta squisita che troverete nel numero di agosto di Cotto e mangiato magazine con tante altre insalatone " piatto unico " ideali per farvi risparmiare tempo e abbinare correttamente gli alimenti . Avrete davvero l'imbarazzo della scelta, potrete variare ogni giorno dando sfogo alla fantasia senza mai ripetervi . L'ideale potrebbe essere fare un giro al mercato per scegliere le verdure fresche suggerite nelle ricette e abbinare di volta in volta le pietanze più gustose per comporre i vostri piatti ideali .

PROCEDIMENTO

Fate bollire l’acqua, versate il bulgur ancora asciutto in una ciotola e ricopritelo con l’acqua calda, mettendolo così in ammollo, con 1 pizzico di sale. Lasciatelo riposare per circa 20 minuti, il tempo che occorre affinché il bulgur assorba tutta l’acqua e poi sgranatelo con la forchetta.



Lavate e tagliate i pomodorini in piccoli pezzi e aggiungeteli al bulgur, con due cucchiai di succo di limone, lo scalogno tritato finemente, la glassa di aceto balsamico, il prezzemolo e la menta tritati finemente e un pizzico di sale. Lasciate raffreddare.



Preparate il mix di spezie indicate per insaporire riducendole in polvere, macinandole in un macinino da caffè o un piccolo mortaio. Iniziate ad aggiungere un cucchiaio di spezie all’insalata di bulgur, assaggiate e regolate di sale, spezie, limone (se i pomodori non fossero abbastanza maturi aggiungete anche un cucchiaino di zucchero).

Per il salmone



Lavate e asciugate bene il salmone, tagliatelo in fette e poi in cubetti regolari. Disponete i cubetti in una ciotola, condite con olio e succo di limone, coprite con pellicola e lasciate riposare 10 minuti in frigorifero.



Tagliate il limone in fettine sottili, componete gli spiedini alternando i cubetti di salmone e le fettine di limone, cuoceteli in una padella antiaderente leggermente unta con un filo d’olio per circa 1-2 minuti per lato, girandoli una sola volta. Toglieteli dal fuoco, spennellateli con poco olio e lasciate raffreddare.

Fate raffreddare il tabulè in frigorifero prima di servire accompagnandolo con gli spiedini, e aggiungete un pizzico di sale e uno di pepe.

