DIFFICOLTA facile

Se avete un desiderio di dolcezza che vi coglie all'improvviso e fa troppo caldo per uscire, organizzate un piccolo "party gelato" in casa preparando il Millefoglie gelato con pane carasau. Questa buonissima ricetta contenuta nel numero di agosto di Cotto e mangiato magazine è facilissima da preparare e, conservando in dispensa il pane carasau, potrete realizzarla in qualsiasi momento con il vostro gelato preferito. Tenetene qualche vaschetta sempre pronta nel congelatore, mixate gli ingredienti come suggerito nel procedimento e il gioco è fatto!