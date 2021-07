DIFFICOLTA facile

Avete mai pensato di assaporare tutta la freschezza di un Gelato al pomodoro fatto in casa? Con l'opportunità di realizzarlo anche senza gelatiera? Sarà sicuramente un modo per stupire piacevolmente i vostri ospiti che non si aspetteranno di gustare un sapore così gradevole e particolare per accompagnare molte pietanze o da gustare a fine pasto. Per rinfrescare le vostre giornate, troverete tante idee "gelo" nel numero di luglio di Cotto e mangiato mangazine, una per ogni calda sera d'estate!